“Toda el área de la Alcaldía está en aislamiento, de Recursos Humanos son como cuatro funcionarios, porque el contacto mío es una funcionaria que dio positivo el sábado; yo venía con síntomas desde el 25 de julio, pero el médico me dijo que era una alergia y una inflamación y me mandaron tratamiento, como ella salió positiva el sábado, me hice la prueba ayer (domingo) con mi hijo que es microbiólogo y en la tarde ya tenía el resultado”, narró.