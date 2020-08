“No, no, Gerardo se mantuvo totalmente aislado, siempre con su careta, todo el mundo con su alcohol líquido, bajo todas las medidas de seguridad, con ninguna preocupación. Lo que pasa es que diay, yo responsablemente tengo que acatar los protocolos mundiales y aislarme 14 días, sin embargo el martes ya me hacen la prueba, porque no puede ser antes del quinto día, que es lo que se requiere para poder hacerse la prueba”, afirmó Barahona.