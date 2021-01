" Sí pienso que hay varios elementos clave. Uno de ellos, el primero, es que debe ser de manera gradual. No es que vamos a volver como antes. Lo otro es que tiene que ser diferenciada: no le podemos exigir lo mismo a una escuela con todas las condiciones de planta física y logística que a una que no las tiene. Lo otro, es que tiene que ser en todos los casos con un aforo reducido, y recomendaciones importantes, como que el sistema educativo tiene que ser flexible. Habrá unos niños de la clase que se puedan incorporar a la forma híbrida y otros que no, y dar flexibilidad en esto a los padres. ¿Por qué? Porque en algunos casos, me preocupa si ese niño convive en el hogar con personas de alto riesgo. Ahí hay que dar la flexibilidad y hacer una evaluación del contexto familiar, caso por caso, para recomendar en cuáles.