– Tiene sentido pensar en un sistema de cuidados si lo imaginamos como un sistema universal. Si no fuera universal no hay corresponsabilidad social de los cuidados, o incorporación de la mujer al trabajo. Esa es la aspiración de la política. La barrera de ingreso a un sistema de cuidados no lo estaríamos definiendo en función de la capacidad adquisitiva sino de la severidad de la dependencia de las personas. Y eso quisiéramos combinarlo con el estrato socieconómico. Lo que hemos definido es el establecimiento de subsidios parciales o copagos en los que algunas personas podrían recibir un subsidio total (quienes tienen ingresos más bajos), y conforme el ingreso aumenta otras puedan hacer copagos o apoyos puntuales para un sistema de este tipo.