Verifique si usted recibió certificado de vacunación sin solicitarlo

A partir del 1.° de diciembre será obligatorio mostrar el código QR de certificado de vacunación para acceder a espacios recreativos, entre ellos restaurantes. (Cortesía)

Es posible que, sin saberlo ni haberlo solicitado, usted ya tenga el certificado de vacunación contra la covid-19 y no deba tramitarlo. Esto es así porque, de forma proactiva y como parte de un proyecto piloto, el Ministerio de Salud confeccionó dichos certificados a un número de usuarios que tienen su correo registrado en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y envió correos electrónicos con el pin para obtener la certificación.

Hasta el martes 12 de octubre, se habían enviado 1.110.000 certificados de vacunación, con una emisión diaria promedio de 30.000 certificados por correo.

Estos individuos no tendrían que realizar el trámite completo ante Salud, simplemente activar su usuario con el pin que recibieron en dicho correo y con eso descargar el código QR.

Sin embargo, en algunos casos, las personas pudieron no percatarse de ello, ya sea porque les entró a su bandeja de correo no deseado o spam, o porque el correo estaba lleno y rebotó, o porque no se percataron y lo borraron.

¿Cómo saber si usted está dentro de estas personas? ¿Qué hacer, dado que no tiene un pin para ingresar? Según Salud, hay una forma de verificarlo.

Para ello, usted debe ingresar a la dirección https://usuarios.ministeriodesalud.go.cr. Una vez ahí, se identifica con su número de cédula. El sistema le pedirá un pin, al no tenerlo, escoja la opción “pin de recuperación”. Este nuevo pin se le enviará al correo que usted tiene asociado al expediente digital único en salud (EDUS).

Una vez que usted tenga el pin podrá ingresar a la página y escoger la opción que dice “vacunas”, allí hay un apartado que indica “estado de vacunación”. Si usted ha sido parte del proyecto piloto del Ministerio, sus dosis de vacuna aparecerán registradas y usted podrá descargar su código QR.

De lo contrario, deberá solicitar la certificación paso a paso, como se explica en esta información.

