“Como ciudadana lo comprendo: no hay vacuna para tanta gente, es totalmente entendible. También entiendo que las autoridades de Salud están haciendo su mejor esfuerzo, pero también a mí me invade un gran temor como hermana de Yiyi, porque yo no quiero verlo con covid. ¡A Yiyi hay que vacunarlo!”, solicitó Marta Elena Muñoz.