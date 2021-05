“Un país que había sido ejemplar y que lleva el doble de inmunización de la que tenemos nosotros, y sin embargo está llegando a 75 fallecimientos por día. Ya no es el personal de salud el pobrecito. Ahora el problema es la población, es una población de gente adulta, ya no es el grupo etáreo de adultos mayores, porque están inmunizados. Es gente que cree que no está en riesgo”, sentenció.