“Una tarifa no le puedo decir porque sería adelantar. Esperaría a que ellos me digan. Si ellos me ofrecen 50 camas, servirían montones, pero probablemente si me ofrecen 100 me servirían más. Esto es lo que vamos a determinar. Estaríamos informando a la prensa en el momento en que tengamos algunas decisiones más claras. Todavía hay posibilidades de ocupar algunos espacios, según lo ha notificado el Dr. Ruiz (Mario Ruiz Cubillo, gerente médico). En eso es en lo que estamos. Luchando cada día para ver si podemos, mediante los mecanismos institucionales, brindar el servicio. Y si no, vamos a recurrir adonde sea.