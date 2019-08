“El acuerdo fue el posible, no el ideal, no el perfecto; nosotros queríamos más (...) Yo les pido a todos, a la prensa y al país, que pongamos esa perspectiva en la dinámica de una negociación de huelga en la Caja, que es muy diferente a una negociación en otras instituciones, no somos cualquier institución, somos la que garantiza el derecho a la vida y a la salud”, aseveró Macaya en conferencia de prensa este miércoles.