Reporteras de Covid: El ejercicio físico como parte del combate

Este episodio del podcast es narrado por la periodista Irene Rodríguez Salas.

Desde hace rato quería dedicarle un episodio del podcast a este tema, y por fin, luego de posponerlo para atender otros temas en este espacio, lo estoy logrando. Hay un dicho que repiten varios amigos míos, promotores de la salud, y es que el ejercicio es medicina. Y sí, eso aplica también para covid-19.

Si a mí me preguntan, el efecto medicinal del ejercicio en mí principalmente ha sido mental y emocional. Aunque los beneficios físicos son indudables, mis de cuatro a cinco días de ejercicio durante más de 90 minutos son mi escape y mi medicina emocional. Sí, con la pandemia, más bien comencé a hacer más actividad física desde mi casa.

Hasta donde sé no me infectado con el virus SARS-CoV-2, o bien fui asintomática y no me percaté. En todo caso, sé que mis años de actividad física minimizan mis riesgos. Y si usted comenzó hace poquito tiempo no se preocupe, que unos pocos días y en esto ayuda incluso “ejercicio hormiga”, como dice el especialista en educación física Jose Ángel Ramírez.

Pero también hay otro asunto: en quienes sí se han mantenido físicamente muy activos, se han infectado, han tenido una síntomas leves, pero al regresar a ejercitarse su condición física no era, ni por asomo, la misma.

Sobre todo esto hablo hoy en el podcast. Acompáñenme.