“La gente aún no entiende la gravedad de esta enfermedad, que no solamente trae dolor y muerte a miles de familias costarricenses, sino que también el saturar hospitales por enfermos covid a corto plazo va a lograr que otras enfermedades que no se detienen, incrementen su mortalidad por falta de una tensión pronto y oportuna, como se ha visto en otros países”, advirtió Quesada.