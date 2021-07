‘Poco podemos investigar con denuncias difusas’, afirma director de Hospital Psiquiátrico

El director del Hospital Psiquiátrico, Cristian Elizondo, sostiene que estas denuncias son una oportunidad para que la institución refuerce acciones en procura de respetar los derechos humanos de los enfermos mentales. Foto: Archivo/LN (Pantalla)

El director del Hospital Nacional Psiquiátrico, Cristian Elizondo, promete atender cada una de las denuncias de pacientes que alegan haber sufrido maltratos durante sus internamientos.

El médico aclara que la carta de la Contraloría de Servicios, enviada a quienes se atrevieron a responder a su llamado de presentar formalmente la denuncia, es solo parte de un trámite, aunque el oficio claramente advierte a estas personas de que presentaron su queja fuera de tiempo.

El siguiente es un resumen de la entrevista telefónica con La Nación, el 20 de julio.

– Los pacientes se atrevieron a presentar la queja formal, pero ustedes les envían una carta donde les dicen que la pusieron fuera del plazo y no les informan más. Es como decirles ‘salados, llegaron tarde’.

– Es necesario informar en los términos correctos sobre cómo deben tramitarse las quejas. Así es como se hace. No es que se les rechaza. Se les informa cómo debe ser. Se le informa no solo a los quejosos, sino a la población en general, a la internada en este momento, para que sepan que la queja debe ser puesta inmediatamente después.

[ Hospital Psiquiátrico pone trabas a pacientes para denunciar supuestos maltratos ]

“Entre más pronto, tendremos más elementos para valorar y revisar si las quejas están en relación con la atención recibida, y si llevan o no razón, o tienen alguna otra explicación desde el punto de vista clínico. No se está rechazando, no nos estamos burlando. No se les dice ‘salados, se les pasó el tiempo’”.

[ Hospital Psiquiátrico investigará denuncias de maltrato solo si hay queja formal de pacientes o familiares ]

– ¿A quién hacemos caso? Al artículo 96 de la Normativa de Relaciones Laborales, que establece que hechos como estos se deben investigar de oficio, o a lo que cita la Contraloría del hospital en esa carta, sugiriendo prescripción de plazos?

– Lo importante es que tenemos personas usuarias del hospital que se han quejado. Intentamos canalizar que las quejas fueran formalmente interpuestas. Esto porque si nosotros tenemos una denuncia difusa, no sabemos qué es lo que vamos a investigar, sin saber quién es la persona, la fecha de internamiento, sin saber en cuál turno se dieron las situaciones, o conocer el motivo o la situación presentada. También para poder determinar quiénes fueron los funcionarios, y en qué pabellón. Eso es lo que nos permite afirmar si hay alguna responsabilidad disciplinaria sobre una atención que no concuerda con los estándares.

[ Denuncias por maltrato obligan a Hospital Psiquiátrico a revisar cómo atiende a los enfermos ]

– ¿Reaccionó el Psiquiátrico obligado por la Gerencia Médica?

– La Gerencia Médica siempre tiene que intervenir, es la autoridad inmediata de todas las direcciones hospitalarias. Pero creo que más allá de que haya habido una presión, creo que hay un sentido de interpretación de que si hay una denuncia pública difusa, poco puede hacer una unidad de salud para establecer los elementos claves que lo pueden dirigir a uno en la investigación.

– ¿Lo llamó el gerente médico o alguna autoridad para ordenar la investigación?

– No. Sí se recibió el oficio, donde la Gerencia nos hace saber que, de oficio, se van a atender esas denuncias.

– La carta no informa nada más y deja entrever a los pacientes que hasta ahí llegó la denuncia. Tampoco se comunican con ellos para explicar el proceso. No les dicen nada.

– Lo tomaremos en consideración. Vamos a sentarnos con la contralora para, por lo menos, darle a entender que es importante que los pacientes reciban una información más fácil de comprender y más amigable.

[ Hospital Psiquiátrico pone trabas a pacientes para denunciar supuestos maltratos ]

– ¿Está el hospital poniendo trabas a las denuncias?

– No es una traba a las denuncias. La intención desde el primer momento era invitar a la población, y principalmente a quienes han estado internados aquí, si tienen alguna queja o alguna duda que lo hagan llegar a través de la Contraloría o al correo a la Subdirección.