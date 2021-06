“Pero no es que se programa de una vez aplicar vacunación abierta. Es para aprovechar lo que ya está programado y cuando ya fallan los mecanismos establecidos (que no llegó la persona convocada o los suplentes del plan ‘B’), se autoriza esa aplicación para no perder vacunas hacer. Pero no es que se está haciendo de manera abierta, como se podría interpretar”, reiteró Salas.