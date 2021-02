“Que la administración dé la cara, que no ponga a segundas personas a decir que no pueden contestarnos. Hace como dos semanas, autorizaron a la Trabajadora Social porque la gente comenzó a reclamar al ver que se mantienen dos pabellones completos de adultos mayores sin vacunar. Y cuando preguntamos quién estableció esa priorización no explican”, manifestó Omar Segura.