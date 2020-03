“Hacemos el llamado a toda la población. Insistimos en que las medidas más importantes son el autocuidado y la prevención, basado en el lavado frecuente de manos, no tocarse la cara, el protocolo del estornudo y la tos, no saludar de mano o beso y no ir a lugares conglomerados”, recordó Daniel Salas Peraza, ministro de Salud.