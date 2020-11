”La pandemia sigue. Quisiera decirles que termina en diciembre de 2020 y empezamos en enero desde cero. Pero el virus no respeta ese límite. Tenemos que seguir cuidándonos mucho. Vean lo que está sucediendo en Europa, con una segunda ola. No podemos pensar que eso se quedará en Europa y no habrá riesgo de que ocurra en el país", advirtió.