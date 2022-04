‘La doctora me dijo que no podía revisar los exámenes porque estaba utilizando tiempo de su almuerzo’, se queja paciente de clínica Clorito Picado

Mariam Bermúdez Barrios acudió con su hija de seis años a la Clínica Clorito Picado, el pasado 28 de enero. Le habían dado cita para la 1 p. m., pero cuando llevaba 20 minutos esperando, recibió una llamada en su celular. La persona del otro lado le indicó que era la doctora que la atendería, pues la consulta era telefónica.

La mujer alegó que incluso ya habían sido vistas en la preconsulta y le explicó a la médica que necesitaba ver exámenes, una radiografía y pedir una referencia para que le mandara a hacer un lavado de oído a su hija.

“Me dice: ‘yo no puedo porque la cita es por teléfono’. Le conteste: ‘pero estamos aquí, me dijeron que la cita era presencial, ustedes me pasaron a preconsulta”, recordó la joven madre de 28 años, vecina de Tibás.

Luego de reclamar en ventanilla, donde nunca reconocieron el error, la doctora aceptó verlas personalmente, pero ahí vino el segundo sinsabor para la asegurada y su hija.

Según relató la mujer, al ingresar al consultorio,la especialista le advirtió que debía ser rápido, por lo que no pudo abordar todas las consultas que requería para su hija.

“Yo le hablaba y ella estaba escribiendo rápido, no duró ni cinco minutos. Le pedí que revisara los exámenes, las placas nunca las revisó, dijo que en la próxima porque ahorita no podía; los exámenes los vio por encima y del lavado de oídos me dijo que en la siguiente cita, que ya en esta no se podía porque ella tenía muy poco tiempo y que estaba utilizando del tiempo de almuerzo, por lo que no era justo para ella y bueno, tampoco es justo para uno que hagan esos enredos”, lamentó la mujer.

De acuerdo con Bermúdez, salieron del consultorio sin siquiera una nueva cita programada y a la fecha siguen esperando conocer los resultados de las radiografías que le hicieron a la chiquita.-

“Es algo que sucede a cada rato en esa clínica, yo tengo una bebé de año y medio y cuando estaba embarazada llegaba a las citas y no tenía cita programada o llegaba a las 8 y me decían que era hasta la tarde, es como que no tienen control de cómo dejan las citas”, manifestó.

Tema del tiempo

La denuncia se suma a quejas en redes sociales que han trascendido, luego de la intención de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de disminuir el tiempo de atención de pacientes. Por lo menos así lo consignó en la lista de requisitos para contratar a terceros que asumieran los servicios de Ebáis a cargo de 600.000 personas.

Ante consultas de La Nación, el gerente médico la Caja, Randall Álvarez dijo que las normas sobre el tiempo de atención de los pacientes comprenden un marco regulatorio con el que se busca dar mayor accesibilidad a los usuarios. Sin embargo, reconoció que existe un tema de cultura que deben seguir abordando a fin de procurar mantener el enfoque de “atención integral” para los asegurados.

“No hay ninguna disposición que diga que el paciente pueda ser visto únicamente por una patología, pero es algo que sí sabemos que se ha venido manejando en algunas unidades y es parte de todo ese trabajo que como institución tenemos que hacer”, manifestó.

En un comunicado enviado la semana anterior, el gerente general de la CCSS, Roberto Cervantes, se refirió a la instrucción a los médicos de atender cinco pacientes por hora. Dijo que esta instrucción se alínea con el objetivo que siempre han procurado de “democratizar el acceso al sistema de salud al tiempo que procura dignificar el trabajo de los trabajadores de la salud y la atención de los pacientes.”

La entidad sostiene que este parámetro se ajusta a estándares internacionales, pues no afecta la atención de la salud para el paciente ni aumenta la carga de trabajo y estrés para los médicos.