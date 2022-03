‘Me sacaron del consultorio porque se acabó el tiempo’, denuncia asegurada que recibió atención en clínica de Tibás

Xiomara Ávalos ni siquiera tuvo oportunidad de explicar la dolencia por la que buscaba atención médica ni tampoco pudo pedir que le revisaran los exámenes necesarios para que la refirieran al Hospital México. La asegurada tuvo que salir del consultorio porque la doctora que la recibió en la Clínica Integrada de Tibás le pidió retirarse porque el tiempo de la cita se había terminado.

Esta vecina de Llorente de Tibás relató que fue atendida por una médica de apellido Espinoza en la clínica administrada por la cooperativa Coopesaín, el pasado 17 de marzo.

“Cuando ingresé ( sola ) al consultorio, le expliqué la situación y que venía con varios exámenes. La doctora Espinoza me pidió uno y empezó a revisarlo, comenzó a buscar en la computadora de ella el ultrasonido que le indiqué que me había realizado y no lo encontraba, no puedo precisar cuántos minutos tardó en encontrarlo.

“Cuando se encontraba buscando ese resultado llegó un doctor, no sé su nombre, con una bolsa con dos almuerzos para que la doctora Espinoza le quitara el nudo de la bolsa y repartirse los almuerzos, hago acotación de este hecho en particular, porque el repartirse almuerzos provocó que la doctora dejara de buscar mi resultado en lo que ya llevaba sus minutos”.

[ ‘La Medicina no es una maquila’, dice sindicato ante intención de CCSS de bajar tiempo de consulta en Ebáis ]

De acuerdo con la paciente, cuando la profesional logró encontrar el resultado del ultrasonido, la doctora le comentó que el sistema de Expediente Digital Único en Salud (EDUS) se había quedado pegado, lo que ocasionó que perdiera incluso más minutos de su consulta.

La clínica de Tibás es administrada por la cooperativa de salud Coopesaín. El tiempo de atención es el mismo que en los Ebáis a cargo de la CCSS

“Cuando al fin logra que se le restablezca el EDUS, me hace la cita de referencia (para uno de tres procedimientos que requería) y justo en el momento en que me la da y me dispongo a darle los otros documentos de los exámenes para que realizara la corrección, me dijo ‘ay chica, ya no te puedo atender más, porque ya se agotó su tiempo de atención’. Yo no daba crédito a lo que me había dicho”.

Según la mujer, la médica le dijo que si quería podía preguntar en otros Ebáis, pues está dispuesto que el tiempo de atención son 15 minutos. Al preguntarle qué pasaría con los otros exámenes, la profesional le recordó que había durado mucho tiempo buscando el ultrasonido y con el EDUS pegado.

[ CCSS exige reducir tiempo por paciente como requisito para contratar servicios en 138 Ebáis ]

“La atención de los pacientes es de 15 minutos y su tiempo se agotó, no la puedo seguir atendiendo”, fue la respuesta que según la paciente recibió ante sus reclamos por la atención incompleta.

En una carta enviada a la clínica, la usuaria manifestó que no solo no logró que le revisaran los otros exámenes que requería para las referencias médicas que debía presentar en el Hospital México, sino que tampoco pudo preguntarle sobre otra dolencia que la venía aquejando.

La asegurada contó a La Nación que luego de presentar la queja ante la Contraloría de Servicios del centro de salud, fue contactada por autoridades de esa institución que le indicaron que su caso sería atendido.

Este medio consultó a la clínica sobre estos hechos, sin embargo al cierre de esta nota aún no habían respondido las preguntas relacionadas con los protocolos que se siguen en situaciones como la denunciada, en las que los tiempos estipulados no son suficientes para atender integralmente a los asegurados.

De acuerdo con los lineamientos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el tiempo de atención para la atención de pacientes es de 15 minutos, aunque, evidentemente no toma en cuenta situaciones como problemas para dar con el expediente u otras distracciones del propio personal de salud, como ocurrió en este caso.

Recientemente, la entidad impulsó la posibilidad de reducir las consultas de 15 a 12 minutos, al menos ese fue uno los requisitos del cartel de licitación para dar a terceros la administración de 138 Ebáis.

Dicha intención ha sido criticada por el Colegio de Médicos, sindicatos y las mismas cooperativas de salud, como el caso de Coopesaín –aludida en esta denuncia– cuyos representantes consideran que con esa medida se arriesgaría la calidad de la atención de los pacientes.