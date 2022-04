‘Si viene a consultar es solo por una cosa’: dijeron a asegurada con dolor de espalda y rodillas en Clínica Marcial Fallas

Isabella Narváez López acudió a inicios de febrero a la clínica Marcial Fallas en Desamparados, pues llevaba varios días con un dolor de espalda que no le permitía hacer frente a su rutina diaria.

Para sacar la cita, llegó desde las 4 de la mañana para conseguir uno de los primeros cupos y así no tener que pedir tanto tiempo de permiso en su trabajo. Cuando finalmente la atendieron aprovechó para comentarle a la doctora que también le venían doliendo las rodillas.

“Le dije, ‘vengo con un dolor de espalda que no me puedo ni levantar’ y le digo ‘ah doctora, hace tiempo también me vienen doliendo las rodillas’ y me responde: ‘no, primero para seguir con el tema de las rodillas usted tiene que sacar otra cita, porque si viene a consultar es solo por una cosa, no puede venir por más cosas’ y cuando eso no llevaba ni cinco minutos de la consulta (....) Tuve que sacar otra cita y mi trabajo no me permite estar sacando tanta cita, porque yo entro a las 7 a.m. y uno va a las 4 a.m. y ya no hay citas”, se quejó la asegurada, de 41 años.

Según la mujer, esta no es la primera vez que esto le ocurre e incluso ya había presentado una queja anteriormente, pues luego de pasar varios días con fiebre y tras ir en al menos tres ocasiones a pedir que le hicieran una prueba covid u otro análisis para determinar el origen de la calentura, le decían que solo tenía una infección y sin realizarle exámenes le mandaron antibióticos.

“Duré 10 días con calentura, tuve que ir a pagar un privado porque nunca me atendieron”, comentó.

De acuerdo con los parámetros de la Caja, la consulta en el primer nivel de atención, tiene un promedio de duración de 15 minutos, sin embargo, según dijo días atrás el gerente médico de la institución, Randall Álvarez esto no limita a que solo se pueda atender un padecimiento por cita.

Dicha norma está vigente desde el 2004, sin embargo, en las últimas semanas han trascendido quejas en redes sociales, luego de que se conociera la intención de la Caja de plantear un tiempo aún más corto como requisito para las futuras licitaciones de servicios tercerizados que se brindarían en 138 Ebáis y que impactarían la calidad de atención de más de 600.000 asegurados.

El Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) o clínica Marcial Fallas tiene una población de referencia cercana a los 600.000 habitantes. (Albert Marín)

La Clínica de Desamparados enfrentó un proceso de intervención en 2017 por fallos en los servicios. En enero de 2021, también la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) señaló una serie de deficiencias, y un año antes, en 2020, se detectó una cadena de errores en la atención de un asegurado con covid-19.