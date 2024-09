Exgerente de CCSS admite visitas a exdirectivo detenido para hablar sobre contratos

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) del vehículo asignado a Eithel Corea Baltodano, quien fue gerente de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre el 16 de junio y el 10 de setiembre de 2023, evidenció dos visitas a la oficina privada del ahora exdirectivo Roberto Quirós Coronado, quien fue detenido este lunes en relación con la cuestionada adjudicación a cooperativas.

Según el dispositivo del vehículo placa 200-2263, propiedad de la CCSS y asignado a la Gerencia de Logística, hubo dos traslados al despacho del exdirectivo, ubicado entre avenida cinco y calle 33, en el distrito del Carmen, en San José. La primera fue realizada el 19 de julio de 2023 a las 9:46 a. m. y la segunda el 26 de julio a las 11:30 a. m. En ambas fechas, el vehículo permaneció allí por más de dos horas.

En una entrevista con La Nación, Corea admitió las visitas al entonces directivo. Dijo que fueron para conversar sobre varios procesos de contratación, pero enfatizó que no estaban relacionados con el trámite de licitación de cooperativas de salud para administrar diez áreas de salud, asunto que dio origen a los 28 allanamientos y ocho detenciones realizadas este lunes.

“Esto (las visitas) tenía que ver con procesos que estaban en corriente de Junta Directiva, relacionados con contrataciones de medicamentos e implementos médicos. De hecho, eran procesos que ya estaban ejecutados y se tenían que llevar a la Junta Directiva para efectos de convalidar”, mencionó Corea.

En junio de 2023, Eithel Corea fue juramentado por Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, como gerente de Logística interino.

No obstante, el exgerente no logró precisar cuáles fueron los expedientes que, según su versión, expuso a Quirós. “Él tenía algunas dudas y lo que nos pidió fue que le explicáramos en qué consistían esos procesos de contratación”, aseveró sin definir cuáles eran las interrogantes del exdirectivo.

Posteriormente, por escrito, la CCSS precisó que algunos de los procedimientos de compra “revisados por el señor Quirós” fueron un convenio marco para adquirir medicamentos, la compra de reactivos para el diagnóstico molecular PCR, adquisición de vacunas con la Organización Panamericana de la Salud y modificaciones al procedimiento de compra para pruebas bioquímicas automatizadas en sangre. orina, líquido cefalorraquídeo y otros fluidos biológicos.

“Las consultas eran específicas respecto de procedimientos de compra sobre los que pesaba una solicitud de convalidación o bien que tuvieran que ser conocidos por la Junta Directiva en ese periodo. Fueron consultas relacionadas con existencias de criterios y recomendaciones técnicos y legales dentro de los expedientes, niveles de consumo, niveles de inventario, disponibilidad de presupuesto, es decir, lo propio del proceso de compra contenido en esos expedientes que serían conocidos en Junta Directiva”, agregó Corea por escrito, mediante la oficina de prensa de la Caja.

Al momento de las reuniones, Roberto Quirós había presentado su renuncia a la Junta Directiva. Él presentó la dimisión el 17 de julio del 2023, pero la salida se hizo efectiva el 18 de agosto.

Exgerente dice que siguió instrucciones

Eithel Corea añadió que no sabe si es usual que los gerentes u otros funcionarios de la CCSS visiten oficinas privadas de directivos para tratar asuntos institucionales y que él “solo atendió una instrucción”, pero dijo no recordar quién le dio la instrucción.

“No recuerdo si fue él quien me dio la instrucción o fue doña Marta (Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS), eso fue hace un año. Entonces, es un poco difícil recordarlo”, alegó el exgerente. Tampoco recordó si cuando fue gerente de Logística visitó despachos privados de otros directivos. “No recuerdo, vieras que no recuerdo haber visitado, pero no sé, tendría que revisar las agendas”, insistió el funcionario.

Agregó que asistió a las citas con Quirós en compañía de dos subalternas y aseguró que no existen minutas o bitácoras de los encuentros. Este medio de comunicación intentó contactar a esas funcionarias, pero no contestaron las llamadas realizadas a su teléfono celular.

Para julio del 2023, cuando se realizaron las reuniones entre Quirós y Corea, el proceso de licitación 2023LY-000002-0001101142, para la contratación de cooperativas para administrar diez áreas de salud,tenía un mes de haberse sido publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Quirós fue el directivo que solicitó dejar sin efecto el proceso de licitación que inició la entidad desde el 2021 para contratar la administración de esas diez áreas de salud. “La contratación va a volver a salir en términos adecuados a los intereses de las áreas de salud y de la población”, comentó en una entrevista realizada en abril de 2023.

En esa misma oportunidad reconoció haber sido abogado de Coopesana, una de las cooperativas interesadas en la millonaria contratación, hasta el 2014.

En los 28 allanamientos realizados este lunes, las autoridades judiciales detuvieron a ocho personas, entre las que están Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, María Gutiérrez Brenes, gerente general interina de la entidad, Zeirith Rojas Cerna, vicepresidente de la Junta Directiva, María Isabel Camareno Camareno, representante del Gobierno, Johnny Gómez Pana, representante de los patronos y los exdirectivos, Roberto Quirós Coronado, Jorge Araya Chaves y Jorge Porras López.

Esas diligencias fueron parte de la causa que siguen el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por los presuntos delitos de tráfico de influencia e influencia contra la Hacienda Pública al adjudicar contratos a las coooperativas con aparentes sobreprecios.

Siete de los detenidos este lunes 23 de setiembre por presuntos sobreprecios en la adjudicación de contratos a cooperativas para operar Ebáis. (Fotos: )

