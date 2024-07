Funcionaria de CCSS sobre investigación de Fiscalía por adjudicación de Ebáis: ‘No me preocupa, yo tengo los datos’

La funcionaria responsable del informe en el cual se fundamentó la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para adjudicar un millonario contrato de administración de Ebáis, afirmó no estar preocupada por la investigación judicial que se inició para determinar si hubo tráfico de influencias en la toma de esta decisión.

María Gutiérrez Brenes fue la funcionaria que firmó el criterio clave para otorgar a un grupo de cooperativas de salud un convenio por ¢471.000 millones para administrar 138 Ebáis en diez áreas de salud. Su nombre figura en la denuncia que planteó la Auditoría Interna de la Caja ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ante la sospecha de que hubo irregularidades en el proceso.

De acuerdo con la Auditoría Interna, el 5 de julio anterior, Gutiérrez emitió el oficio GM-DPSS-0331-2024 en el cual recomendó adjudicar la licitación pese a que existían criterios técnicos que calificaban las ofertas de las cooperativas como “excesivas”. Para el órgano fiscalizador ese oficio no se ajustó “a la metodología establecida institucionalmente”.

El primer criterio que calificó como excesivas las ofertas provino del Área de Contabilidad de Costos, el 8 de abril de 2024. En ese documento se indicó que la CCSS pagó en promedio ¢29.200 millones por año en los últimos cuatro años por la administración de los centros médicos ubicados en esas diez áreas de salud. Ese monto incluía mano de obra, materiales y suministros, gastos indirectos, alquileres y utilidades.

María Gutiérrez Brenes, directora de Proyección de Servicios de Salud de la CCSS, acudió en noviembre del año pasado a una comparecencia en la Asamblea Legislativa junto a otros funcionarios de la entidad. (Rafael Pacheco Granados)

No obstante, según el análisis, el desembolso subiría a ¢53.300 millones por año, aproximadamente, sin que exista una mejoría en el servicio, en el alcance o en algún otro rubro.

El segundo criterio que describió como excesivas las propuestas fue elaborado por un equipo intergerencial el 7 de mayo, en el cual reiteraron que los montos ofertados eran excesivos.

Las áreas de salud relacionadas con la contratación son las de Barva y San Pablo, en Heredia; Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-León XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás, en San José.

Gutiérrez, quien funge como directora de Proyección de Servicios de Salud y es asesora de confianza de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, conversó con La Nación sobre este asunto. Aquí un extracto de la conversación:

- La Junta Directiva ordenó formar un equipo interdisciplinario para analizar la conveniencia económica de adjudicar a las cooperativas ¿Ese equipo se reunió para cumplir con ese mandato?

- Sí, nos reunimos varias veces. La coordinación de ese equipo lo tenía, según el acuerdo de Junta Directiva, la Gerencia de Logística.

- ¿Adriana Chaves, directora de Bienes y Aprovisionamiento, era la representante de la Gerencia de Logística en ese equipo y, por lo tanto, la coordinadora?

- Sí, ella convocó varias veces y nos reunimos. Incluso, se vio en las reuniones cuál era el planteamiento que nosotros habíamos hecho, porque el equipo era intergerencial para retomar todos los puntos de vista de las gerencias con respecto a la licitación, pero el último estudio técnico sí sale de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud.

- ¿Cuántas veces se reunieron?

- Alrededor de tres veces.

- ¿Hay minutas de esas reuniones?

- No sabría decirle, porque la Gerencia de Logística era la encargada de la coordinación.

- ¿Por qué si la Gerencia de Logística era quien coordinaba ese equipo, el documento en el que se recomienda la adjudicación lo firma solo usted?

- Porque el estudio técnico estaba a cargo de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud.

- ¿Ese equipo que se conformó respalda el informe suyo?

- Sí

- ¿Y si lo respalda por qué no lo firman?

- Bueno, eso sí no sabría cómo responderlo. Diay... no se firma porque sale de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud.

- ¿Pero usted le mostró ese documento al resto de miembros del equipo técnico antes de subirlo a la Junta Directiva?

- Sí, claro. Sí se vio y lo revisamos (...) Arturo Herrera Barquero, asesor de la Gerencia Médica, y yo fuimos quienes construimos el estudio y yo como directora lo firmo.

- Usted ha mencionado que su análisis no es financiero, sino cualitativo sobre los beneficios de tercerizar con las cooperativas en términos de eficacia y eficiencia, pero al ver el documento hace referencia a rangos de precios razonables en los contratos ¿Cómo se elaboraron esos rangos?

- Es que a usted le falta un estudio que hicimos al principio, hicimos dos estudios.

- Pero ese de los rangos de precios, ¿qué pretendía y cómo se construyeron esas bandas?

- El análisis nuestro es sobre la oferta de servicios que brindan las áreas de salud versus las cooperativas.

- ¿A usted le preocupa la denuncia de la Auditoría Interna?

- No me preocupa. Yo tengo los datos y tengo los elementos, no he visto la denuncia de la Auditoría, pero por lo que usted me dice parece que la hacen porque afirman que los costos son excesivos y aun así se adjudicó, pero no me preocupa ni en lo más mínimo.

“La ley le permite a la Junta Directiva separarse del criterio de una instancia técnica, siempre y cuando haya un criterio que lo sustente y nosotros lo tenemos (...) Cuando nosotros definimos que una cooperativa tiene una cobertura mayor que la nuestra (CCSS) o que, cuando hacemos el ejercicio, una área de salud nuestra que es comparable con una de las administradas por una cooperativa atendió 10.000 personas, y la cooperativa ve el doble, eso nos señala que las cooperativas son más eficientes.

- Tiempo atrás, la CCSS emitió varios informes en los que señala que las cooperativas son más baratas a la hora de administrar áreas de salud ¿Por qué cree que esta vez existen informes que señalan lo contrario?

- Este ejercicio que hicimos no es el primero que se hace en la CCSS, porque desde 2014, cuando se hizo el traslado de las áreas de salud administradas por la Universidad de Costa Rica, este ejercicio no es ajeno a lo que hace la Dirección de forma ordinaria (...) Me llama la atención el criterio financiero que se da sobre que los precios son excesivos. Sin embargo, nosotros no somos un área financiera y no entramos a discutir sobre los elementos que ellos valoraron para decir eso.