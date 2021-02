– Como decía un profesor que me enseñó esto de los modelos: todos los modelos matemáticos son erróneos, todos los modelos matemáticos están equivocados. Algunos son útiles. Uno tiene que aprender a leer en ellos. Nos dicen cosas, las predicciones a futuro uno no las lee por los resultados sino que mira los supuestos, y si los supuestos son claros, uno interpreta en consecuencia. Los supuestos son las hipótesis. Aquí la hipótesis o supuesto que todos hacíamos era que las personas se iban a enfiestar; iba a haber mucha reunión familiar, mucha gente en los bares; incluso se iba a bajar la guardia en el uso de la mascarilla, por fatiga y que esto iba a producir un repunte importante, básicamente una segunda ola. Algo de eso pasó en diciembre, pero no pasó con la fuerza esperada.