- Es que no sé cómo explicarlo. Hay veces cuando el corazón te dice cómo hacer las cosas, y otras cuando uno es dirigido por la presentación clínica. Ahora, por lo que estoy descubriendo yo, me digan o no me digan, hago esas exploraciones. En la entrevista con el paciente, son las características clínicas y la exploración las que deben dictar si usted le hace determinada evaluación. No es nada del otro mundo. Es hacer flexiones cervicales o de muslos. Simplemente eso.