Dueña de centro que ofrece terapias con iboga para dejar drogas: ‘No estoy familiarizada con el IAFA’

Awaken your Soul se vende en su página web como una alternativa para superar la adicción a las drogas utilizando una “combinación armoniosa de rituales” de tribus africanas que usan, entre otras cosas, ibogaína, un alcaloide extraído de la iboga, planta originaria de Gabón y el Congo.

La iboga está incluida en la lista I de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), lo cual significa que no tiene autorización para uso médico, carece de seguridad y posee alto potencial de abuso.

Amber Antonelli, dueña de Awaken Your Soul, afirmó, en una entrevista con La Nación, que llevan cinco años y medio operando en el país pese a no tener permisos del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) para ofrecer terapias de rehabilitación.

Al preguntarle por ese tema, Antonelli reconoció que ni siquiera conoce qué es el IAFA.

Ni en la página web del negocio ni en la entrevista dada a este medio, Antonelli hace referencia a estudios científicos que respalden el uso de la iboga para dejar las drogas.

Por el contrario, expertos consultados por este diario señalan que el consumo de esa sustancia puede provocar alucinaciones por hasta 10 horas o más, y efectos secundarios mortales como arritmias y paro cardíaco.

En abril del 2014, una noruega de 41 años falleció en el Gabón House Center, ubicado en Cañas Dulces de Liberia, por ingerir ibogaína, un alcaloide extraído de la iboga, una planta originaria de Gabón y el Congo, en África, que las tribus nativas utilizan como parte de sus rituales sagrados. La mujer se encontraba en ese lugar para tratar su adicción a las drogas.

Además, el pasado 5 de agosto, una estadounidense de apellido Levis falleció, según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en un establecimiento ubicado en Paquera, Puntarenas, que ofrece terapias con iboga. Al parecer, la mujer sufrió un paro cardíaco luego de consumir iboga en Soul Iboga Retreats. La muerte de la mujer está bajo investigación.

Anthony Esposito y Amber Antonelli son una pareja de extranjeros que tiene una de las seis "clínicas" que ofrece riesgosas terapias con ibogaína para dejar las drogas. Ese "tratamiento" no tiene aval de las autoridades sanitarias.

- ¿Hace cuánto operan en el país y de qué se trata este retiro que ofrecen con iboga o ibogaína?

- Oficialmente, estamos en Costa Rica desde hace cinco años y medio, aunque entrando y saliendo del país (...). Estábamos operando en las montañas entre Esparza y San Ramón. Ahora estamos haciendo retiros independientes en otros lugares alrededor del país, así como en Estados Unidos. Así que no tenemos una ubicación exacta desde hace unas semanas.

“Solo para aclarar, la diferencia entre la iboga y la ibogaína es que la ibogaína es uno de los 12 o 14 alcaloides o propiedades químicas que se encuentran en la raíz de la iboga. La razón por la que la ibogaína se utiliza para la desintoxicación, cuando las personas son adictas a ciertas sustancias, es porque se encontró que podría bloquear los receptores de opioides en el cerebro.

“(...) Tanto la iboga como la ibogaína pueden desintoxicar el cuerpo físicamente, pero parte de la razón por la que son tan funcionales con la adicción es que ayudan a la gente a ver el dolor detrás de la adicción, lo que los está llevando a ser adictos. Entonces, nuestro uso de esta medicina sagrada no se centra necesariamente en la adicción como tal, sino más bien en entender cuál es el dolor que impulsa estos comportamientos y patrones”.

- ¿Por qué una persona con una adicción acude a estas alternativas?

- La forma en la que la adicción se ha tratado históricamente en un modelo más occidental, es que la adicción se trata como el problema por sí mismo, y no como un comportamiento que se utiliza para compensar los sistemas de creencias negativas, traumas y las cosas que las personas no fueron capaces de manejar sin acudir a un comportamiento o sustancia más allá de ellos mismos (...). Es por eso que la gente busca este tipo de método para recuperarse.

- ¿Cuál es el perfil de las personas que viajan a Costa Rica en busca de esta alternativa?

- Atendemos 160 personas cada año. Recibimos hombres y mujeres de distintos grupos etarios. Hemos tratado menores de 20, pero, en general, las personas que nos buscan están entre los 20 y los 60 años. La mayoría ha tenido infancias muy complejas, con traumas muy difíciles. Esa es una de las características más comunes. Vienen de todo el mundo, en realidad.

“Trabajamos con gente que está buscando una mayor conexión con ellos mismos, con Dios, con el universo, o en lo que crean. Gente que quiere recuperarse de ansiedad, trauma, estrés postraumático, adicción y todas esas cosas”.

- ¿Podría considerarse turismo médico?

- Supongo que se podría, en el campo de la salud mental, por supuesto. No estamos tratando de forma directa los síntomas físicos; sin embargo, lo que la gente encuentra es que cuando son capaces de sanar el cuerpo físico, el cuerpo mental, emocional y espiritual, muchos de los elementos físicos entran en balance. Depende de cómo se analice, supongo que podría ser categorizado como turismo médico.

- ¿Hay médicos o profesionales en salud supervisando las terapias que reciben las personas que ustedes atienden?

- Nuestros proveedores y nuestro staff está altamente capacitado, pero no atendemos a personas que están en consumo activo. Tenemos médicos, pero no un médico especializado en adicciones, porque no es necesario, ya que las personas que nos buscan no están en consumo activo.

- En Costa Rica, el Instituto Costarricense sobre Alcoholismo y Farmacodependencia se encarga de avalar los programas de tratamiento a los que acuden personas adictas a las drogas, ¿tienen el permiso de esta institución?

No estoy familiarizada con ellos.