El aislamiento de N. meningitidis serogrupo Y resistente a penicilina y no sensible a cefotaxime, se une a la detección, por primera vez en Costa Rica, de un paciente con Candida auris (C. auris), un hongo que está entre los llamados supergérmenes y que ha desencadenado alertas en todo el mundo. Esto sucedió en junio del 2019.