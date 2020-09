“La justa causa para no asistir a una convocatoria de una comisión investigadora legislativa no es cualquier pretexto, puede deberse a razones de incapacidad, claramente demostradas a través de la respectiva emisión de la misma por parte de la CCSS, pero aun así, si dicha incapacidad permite atender la audiencia, pues no implica ningún impedimento físico o cognitivo, la persona llamada, debe acudir a la solicitud de la presidenta de la Comisión”, expresó la Comisión.