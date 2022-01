CCSS exige respeto a Melvin Núñez por decir que en hospital ‘lo querían matar’

El legislador puntarenense Melvin Núñez estuvo internado en dos hospitales debido a complicaciones de la covid-19, a pesar de eso, se rehúsa a vacunarse. Fotografía José Cordero (José Cordero)

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) exigió este miércoles respeto al diputado Melvin Núñez, quien aseguró en sesión de la Asamblea Legislativa que en el hospital donde estuvo internado mientras padecía de la covid-19, “lo quisieron matar”. La Caja aseguró que las manifestaciones del legislador “lesionan y ofenden la integridad moral, ética y profesional de los funcionarios”.

Núñez se ha negado reiteradamente a vacunarse contra la covid-19, a pesar de que en setiembre del 2021, estuvo internado debido complicaciones para respirar debido al virus. Fue durante esa estancia en los hospitales Nacional Psiquiátrico de Pavas y Monseñor Sanabria de Puntarenas, que el diputado sostuvo que le suministraron un medicamento contraindicado contra la diabetes que padece.

“Yo mismo sufrí la covid y la pasé exactamente con protocolos distintos a los que la CCSS usa, porque no me dieron resultado, porque más bien me estaban enfermando, porque me estaban metiendo Dexametasona cuando yo soy diabético ¡y me estaban queriendo matar! No puede ser posible”, declaró el legislador durante una intervención de diez minutos.

Al respecto, Roberto Cervantes, gerente general de la institución, aseguró que las declaraciones son irrespetuosas para trabajadores de la salud “quienes han entregado incluso su vida para atender a las personas que han enfermado por covid-19 en nuestro país”.

El funcionario invitó al diputado Núñez a denunciar los hechos, en caso de tener pruebas, y recordó que “los trabajadores de la primera línea de respuesta han laborado 24/7 desde hace casi dos años y no es de recibo que se realicen afirmaciones sin ningún tipo de prueba de que se atentó contra una vida. La misión de la Caja es salvaguardar la salud y la vida de las personas”.

En la misma intervención, el diputado puntarenense también declaró que “esto no es izquierda, ni es socialismo del siglo XXI, ¡Esto ya es nazismo!”, debido a su declarada posición antivacunación contra la covid-19.

“¡No me vacuné y no me voy a vacunar! Se los dije, y se los sigo repitiendo”, reiteró el legislador.

La intervención del diputado Melvin Núñez en la Asamblea Legislativa comienza en el minuto 40:30 del siguiente video: