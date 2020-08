“En realidad no me siento protegido con el equipo que nos están dando, hay un poco de malos manejos porque cuando entra un paciente por problemas respiratorios o con fiebre les hacen el hisopado dos o tres días después del ingreso (...) Pasamos bastante tiempo desprotegidos porque en ese tiempo solo se usa la mascarilla quirúrgica y, en teoría, si un paciente es sospechoso se debe tratar como si fuera positivo y no nos están dando el equipo para hacerlo así”, relató.