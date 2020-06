―Bueno, eso es el principio de in dubio pro operario, lo que me corresponde a mi es garantizar que la legislación se observe y se aplique ¿Cómo podemos aclarar esto? Repito: conversando, viendo todos los elementos y buscando una nueva interpretación a través un arbitraje ¿por qué no? o, a futuro, para que estas situaciones no se repitan tener un marco regulatorio mucho más claro.