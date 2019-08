“Es un asunto de responsabilidad, si la Caja sigue siendo desmantelada, los ciudadanos no tendrán Caja, no aceptamos la regla fiscal, no aceptamos que sigan habiendo listas de espera y lo que exigimos es que se fortalezcan los servicios. Eso (la huelga) tiene un impacto, pero es para defender la Caja Costarricense de Seguro Social”, respondió la sindicalista.