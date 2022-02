7.756 mayores de 12 años se vacunaron contra covid-19 por primera vez en la última semana

En la última semana, entre el 25 y el 31 de enero, 7.756 personas mayores de 12 años que aún no habían sido vacunadas contra covid-19 en nuestro país recibieron su primera dosis, según datos difundidos por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esto lleva a que el 94% de la población en estas edades ya hayan iniciado su esquema.

Todos los puestos de vacunación tienen dosis suficientes para que cualquier persona que por algún motivo no se haya protegido, pueda hacerlo. Se está aplicando la vacuna de la farmacéutica Pfizer con la empresa BioNTech, única disponible en este momento.

Usted puede ver lugares, horas y días de vacunación para todas las edades en https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion.

Las autoridades nacionales tienen todavía un reto pendiente, llegar a los brazos de 278.869 mayores de 12 años que todavía no han comenzado su esquema. Este número, no obstante, podría ser menor, porque los vacunados en el extranjero no se ven reflejados directamente en el expediente institucional y las personas deben inscribirse por aparte.

En la última semana se aplicaron 81.058 dosis: 30.875 primeras (que incluyen 23.119 vacunas pediátricas para niños de 5 a 11 años), 22.478 segundas y 27.705 terceras.

En total, 4.059.598 nacionales de todas las edades (el 78,6% de la población nacional) ya tienen al menos una dosis. Los esquemas completos llegan a 3.676.687 habitantes, el 71,2% de la población. Del 24 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2022, se han administrado 8.315.360 vacunas contra la enfermedad pandémica.

[ Resultados de pruebas covid se pueden ver en ‘app’ del EDUS ]

Por edades

Los diferentes puestos de vacunación están listos para recibir a los mayores de 18 años que quieran vacunarse por primera vez. (Alonso Tenorio)

[ Hospitalizaciones por covid-19 en personas sin factores de riesgo son más comunes en no vacunados ]

Mayores de 58 años. Esta es la población con mayor cobertura porcentual. El 96,4% de este grupo, 789.468 personas, tienen al menos la primera dosis y el 95,8%, que son 784.198 individuos, tienen ambas. A esto se le deben unir 494.755 personas (el 60,4% de este rango etario) que ya recibieron tres dosis. En total, se han aplicado 2.048.186 biológicos en este grupo etario.

Entre 40 y 57 años. Se han aplicado 2.096.755 vacunas: 1.059.702 primeras dosis (94,3% de población estimada) y 998.719 segundas (88,8%). También deben sumarse 38.334 personas que ya suman tres vacunas, esto constituye el 3,4% de este grupo de edad.

Entre 20 y 39 años. Se han inyectado 3.065.190 biológicos; 1.600.474 corresponden a primeras dosis y 1.419.428 fueron segundas dosis. El 92,3% ya cuenta al menos con su primera inyección y el 81,9% completó su esquema. Además, 41.238 habitantes (el 2,6% de este grupo de edad) ya se han inoculado tres veces.

Entre 12 y 19 años. Se han puesto 1.020.307 vacunas: 545.831 corresponden a primeras dosis y 473.778 a segundas. El 91,3% de la población de esta edad ya comenzó el esquema y el 79,2% ya lo completó. En esta agrupación hay 698 personas, de 18 y 19 años, con vacuna de refuerzo, ellas constituyen el 0,1% de este grupo.

Entre 5 y 11 años. Hay un total de 64.694 vacunas administradas. Se trata de 64.123 primeras dosis y 571 segundas. El 12,2% de este rango ya comenzó el esquema y el 0,1% ya lo completó.

En estas edades se aplica la vacuna pediátrica de Pfizer, que utiliza una tercera parte del producto utilizado en adultos y adolescentes. En este momento se inocula a quienes tienen 10 y 11 años. En caso de que haya remanentes al final de la semana, se puede activar un plan de contingencia para personas de 8 y 9 años. Para los menores de 18 años no hay previstas dosis de refuerzo.

[ Desechos provocados por la covid-19 suponen una amenaza, según OMS ]

Por regiones

La región Huetar Norte tiene una particularidad: tiene el mayor avance en primeras dosis: el 80,2% de los habitantes tiene al menos una, pero el mayor rezago al completar esquemas; 65,6% tiene ambas.

Le sigue muy de cerca la Central Norte, con un 79,6% de que ha recibido al menos una dosis. Allí se han completado más esquemas que en cualquier otro lugar del país: el 72,9%. En tercer lugar está la Chorotega, donde el 79,4% tiene una inyección y el 70,4%, esquema completo.

Les siguen el Pacífico Central, con 79,1% con una dosis y 68,7% con ambas, y la Central Sur, el 78,1% tiene una dosis y el 72,9% ambas.

En la región Brunca, el 77% comenzó su esquema y el 68,5% ya lo terminó. En la región Huetar Atlántica, el 77,1% tiene al menos una dosis y el 66,3% tiene las dos. En esta última zona también es donde se ve menor vacunación de refuerzo, con un 6,6% de la población.

Las regiones con mayor proporción de terceras dosis son la Central Sur, con 13,6%, la Central Norte, con 11,6% y la Chorotega, con 10,1%.

[ Diego Verdaguer: mensajes antivacunas de Amanda Miguel resurgen tras muerte de él por covid-19 ]

Campaña de refuerzos

Leandra Abarca Gómez y Diana Paniagua Hidalgo, de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS, señalaron que, para quienes ya tienen su esquema completo desde hace seis meses o más, puede colocarse el refuerzo según disponibilidad de existencias.

La tercera dosis se aplica de forma voluntaria a todo mayor de 58 años que tenga seis meses o más de haber completado su esquema, también a personal de primera línea de atención, a trabajadores y residentes de hogares de larga estancia, y a personal del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Como plan de contingencia, si hubiera dosis sobrantes, se les pueden administrar a personas entre los 18 y 57 años que tengan un semestre o más de haberse puesto la segunda dosis.

Los especialistas llaman a la población que tiene la posibilidad de recibir esta tercera dosis a hacerlo, pues se ha verificado su utilidad para proteger de complicaciones y muerte si la infección es causada por la variante ómicron, la cual ya es dominante en nuestro país y se caracteriza por ser más contagiosa.

[ OMS considera ‘prematuro’ declarar una victoria frente a la covid-19 ]