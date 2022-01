Hospitalizaciones por covid-19 en personas sin factores de riesgo son más comunes en no vacunados

Cuando se observa las personas sin factores de riesgo que han requerido hospitalizaciones por covid-19 en los hospitales públicos, son más quienes no tenían una sola dosis de la vacuna contra la enfermedad.

“Muchos de los pacientes no vacunados o con esquema incompleto no presentaban ninguna patología de fondo más que la covid-19; es decir, no tenían factores de riesgo”, recalcó un comunicado de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El análisis recopiló la información de 646 pacientes internados en los últimos días: 149 no vacunados, 44 con esquema incompleto y 453 con esquema completo de vacunación. No se reportan internados con dosis de refuerzo.

Para efectos de este estudio se considera un esquema incompleto (inmunización parcial) aquel que es igual o mayor a 15 días de la fecha de la primera dosis y hasta 14 o menos días luego de la aplicación de la segunda dosis. Mientras que el esquema completo (inmunización completa) es aquel igual o mayor a 15 días luego de la fecha de la segunda dosis.

Susana López Delgado, jefa de la subárea de Estadística de la institución indicó que, mientras que los factores de riesgo y comorbilidades eran normales en quienes tenían el esquema completo y llegaban al hospital estos no eran así en quienes no se habían vacunado del todo o no habían completado ambas dosis.

“Los pacientes no vacunados e incluso los vacunados con esquema incompleto una tercera parte o menos presentan al menos una comorbilidad como factor de riesgo, mientras que los pacientes hospitalizados con esquema completo el 58% presenta al menos la hipertensión como factor de riesgo”, explicó.

[ Salud autoriza primer distribuidor privado de vacuna contra covid-19 ]

Factores de riesgo más comunes

La unidad de cuidados intensivos del Hospital México es de las que atiende mayor cantidad de pacientes con covid-19.

[ Spotify cede ante las críticas y combatirá desinformación sobre covid-19 ]

López manifestó que en las personas con esquema completo era más común que factores de riesgo y otras enfermedades complicaran su situación lo suficiente como para requerir un hospital. El 58% presentaba hipertensión, el 16% obesidad, el 43% diabetes, el 25% dislipidemia (niveles alterados de colesterol y triglicéridos), el 9% tabaquismo y el 7% asma.

En los 44 individuos que poseían un esquema incompleto había 12 hipertensos, dos obesos, ocho diabéticos, un dislipidémico, un asmático y dos personas tenían tabaquismo como factor de riesgo.

Por su parte, en el caso de quienes no estaban vacunados el 28% presentaba hipertensión, el 8% obesidad, 15% diabetes, el 9% dislipidemia, el 6% tabaquismo y el 5% asma.

Si tomamos en cuenta la edad como factor de riesgo, quienes tenían esquema completo principalmente tenían entre 60 y 80 años, en quienes no están vacunados se ven personas de todas las edades, incluso jóvenes.

[ Es falso que 150 policías se enfrentaron a antivacunas en hospital de Heredia ]

Más días de hospitalización

Además, se mantiene la tendencia vista en informes anteriores de que quienes no están vacunados permanecen cerca del doble de días internados. Quienes no han sido vacunados tienen una estancia promedio de 23,9 días, quienes tienen una dosis pasan en promedio 15,7 días y quienes ya completaron el esquema duran 12,7.

“Esto muestra que las vacunas contra la covid-19 que actualmente está aplicando la CCSS han demostrado su eficacia en reducir el riesgo de padecer complicaciones severas y de reducir el riesgo de muerte por covid-19″.

[ Diego Verdaguer: mensajes antivacunas de Amanda Miguel resurgen tras muerte de él por covid-19 ]

¿Por qué vemos más porcentaje de vacunados en hospital?

Si se sacan los porcentajes de personas con esquema completo en el hospital, se verá que el 70,12% ya había completado su esquema. Esta cifra ha venido en aumento, pero no quiere decir que la vacuna no funcione.

Una de las formas de ver mejor el impacto de la vacunación en las poblaciones es medir dos variables: la cantidad de hospitalizaciones y la cantidad de personas vacunadas.

“Lo que debemos ver es la cantidad de personas que requieren hospitalización en comparación con hace un tiempo, ahí veremos más a fondo la importancia de la vacunación y el impacto positivo que arroja”, expresó días atrás el inmunólogo More Bayone.

El primer análisis de la CCSS, divulgado el 21 de setiembre, se hizo con datos del 14 de setiembre. Ese día, había 1.343 internados: 849 en salón y 494 en UCI. Ahora, incluso en medio de la ola impulsada por la variante ómicron y que causa más casos, el número de hospitalizados el día que se realizó el análisis es un 51,9% menos.

Los porcentajes de vacunación también son otros. El 14 de setiembre, el 60,9% de la población había comenzado su esquema y el 33,5% ya lo había completado. A este 24 de enero, el 78% ya tiene al menos una dosis y el 70,8% ya completó.

En futuros análisis habría que ver también cuánto protege el refuerzo. Datos al pasado 10 de enero precisan que el 10,7% de la población tiene tres dosis. Si se toma en cuenta solo a la población mayor de 58 años, este refuerzo ha llegado al 58,1%.

Mientras más personas vacunadas y con esquemas de vacunación completos haya, mayor será su porcentaje entre los hospitalizados y en UCI: el número que queda sin vacunar es pequeño y por eso su peso cada vez será menor en cualquier estadística de este tipo.

“Es claro que cuando uno tiene una población altamente vacunada los casos van a ocurrir en vacunados. ¿Por qué? Porque la población no vacunada es cada vez menor y llega a ser ínfima. Esto es un fenómeno esperable. Si hay 100 personas en un lugar y de esas 95 están vacunadas y 5 no, y hay siete personas en hospital, pues ahí se verá que hay más gente vacunada en hospital, no porque la vacuna no funcione es porque el número de no vacunados casi no existe”, había explicado la epidemióloga y exministra de salud Ana Cecilia Morice.

“Verlo como si fuera que cada vez hay más hospitalizados con vacuna sin tener el cuadro completo es interpretar un dato erróneo. No debería usarse así”, señaló el también epidemiólogo Juan José Romero.

No obstante, sí es posible que en algunos casos que ya requieren refuerzo, las vacunas hayan perdido algo de su eficacia primaria. Por eso las autoridades recomiendan recibirlo, así como mantener prácticas como el buen uso de mascarillas y de distanciamiento.

[ ¿Cómo actualizar el certificado de vacunación con la tercera vacuna contra el covid-19? ]