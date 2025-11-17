El País

Sala IV admite acción contra Polo Turístico Papagayo por presunto ‘régimen de excepción’ ambiental

Acción de inconstitucionalidad cuestiona varias leyes y decretos que sustentan el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, a cargo del ICT

Por Juan Fernando Lara Salas
La empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. busca desarrollar el megaproyecto Bahía Papagayo en Playa Panamá.
La acción de inconstitucionalidad cuestiona el marco legal que regula el Proyecto Golfo de Papagayo en Liberia (Guanacaste), al alegar que crea un régimen especial que reduce los controles ambientales en áreas de manglar y bosque. Fotografía:







Polo Turístico PapagayoGolfo de PapagayoSala IVAcción de inconstitucionalidadLey de Zona Marítimo Terrestre
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

