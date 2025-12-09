Ruta 32 tendrá cierres este miércoles para atender caída de material donde se dinamitó roca hace un mes

Así quedó el talúd en el km 31 luego de la voladura de la roca.

El paso por la ruta 32 tendrá cierres este miércoles 10 de diciembre desde las 8:30 a.m. hasta las 3 p.m para realizar labores de limpieza de material acumulado que ha caído en los últimos días en el km 31, según comunicó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) este martes.

Ese punto de atención es donde precisamente el pasado 12 de noviembre fue necesario utilizar explosivos para dinamitar una roca de gran tamaño, que afectaba la seguridad de los conductores que transitan por el paso de montaña de la vía a Limón.

En esa oportunidad, la carretera estuvo cerrada durante 12 días debido al peligro que representaba esa piedra y las labores que se realizaron para dinamitarla, así como la caída de material que continuó ocurriendo posterior a la explosión.

El fin de semana anterior, la carretera también estuvo cerrada en horas de la noche, debido a la caída de material en ese mismo punto.

El paso por el sector del Zurquí, sufrió este año al menos 24 cierres preventivos o a causa de deslizamientos que interrumpieron el tránsito. La suspensión de inicios de noviembre, fue la más prolongada de este año.

Tras la explosión de la piedra ha caído material en ese punto de la carretera. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Actualmente el MOPT espera los resultados de estudios de topografía, así como de ingeniería y geotecnia, para determinar cuáles son las labores que requiere la carretera para lograr la estabilización de taludes. Mientras eso ocurre, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), intensificó en las últimas semanas las labores de corta y descuaje de árboles para aminorar los riesgos.

Aunque este miércoles las labores no implican el cierre total de la vía, quienes deseen evitar las presas pueden utilizar como rutas alternas las vías por Turrialba o Vara Blanca.