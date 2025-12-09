El País

Ruta 32 tendrá cierres este miércoles para atender caída de material donde se dinamitó roca hace un mes

MOPT anunció interrupciones durante el día para retirar material acumulado

Por Patricia Recio
Ruta 32 Kilómetro 31
Así quedó el talúd en el km 31 luego de la voladura de la roca. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

