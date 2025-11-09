El País

Ruta 32: MOPT confirma malas noticias para usuarios de vía al Caribe

Ministerio anunció el jueves que volarían una piedra de 2.500 toneladas que amenaza el paso por la carretera; no obstante, los planes no podrán ejecutarse

Por Roger Bolaños Vargas
Ministerio anunció el jueves que volarían una piedra de 2.500 toneladas que amenaza el paso por la carretera; no obstante, los planes no podrán ejecutarse
MOPT realiza trabajos para remover una enorme piedra en el paredón del km 31. (MOPT/MOPT)







Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

