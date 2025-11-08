MOPT actualiza situación de la ruta 32 tras deslizamiento por lluvias

MOPT realiza trabajos de estabilización en el kilómetro 31 de la Ruta 32.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó de que se mantienen los trabajos en el kilómetro 31 de la ruta nacional 32, donde se registró un deslizamiento debido a las fuertes lluvias.

Las labores se concentran en la estabilización del manto rocoso, con el fin de evitar nuevos desprendimientos en la zona. Este sábado se realizarán trabajos especializados que permitirán asegurar todo el sitio y proceder luego con la remoción del material que pueda caer sobre la ruta al momento de realizar los trabajos.

Las autoridades esperan que las condiciones del tiempo sean favorables durante el fin de semana, lo que permitiría reabrir el paso de manera segura, garantizando la integridad de las personas usuarias que transitan por esta importante ruta que conecta San José con Limón.

El MOPT anunció ayer jueves que usaría explosivos focalizados para fisurar una roca gigante ubicada en el kilómetro 31.

La roca tiene 50 metros de envergadura y unas 2.500 toneladas de peso. Según el MOPT, en esas labores participarán expertos en geología y geotecnia, “a fin de resolver el problema de inestabilidad en este punto de la carretera y, con ello, valorar la apertura de la vía”.

Funcionarios realizan trabajos en la ruta 32. (MOPT/Cortesía)

El MOPT instó a usar las rutas alternas: