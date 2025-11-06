Tragedia en Limón: dos trabajadores fallecen prensados por compartimento de furgón que volcó en ruta 32

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este miércoles en Limón 2000, sobre la ruta 32, dejó dos personas fallecidas y dos más heridas, confirmó la Cruz Roja Costarricense.

Según reportes preliminares, un tráiler volcó y su sección de carga cayó sobre dos personas que se encontraban en el sitio, trabajadores ligados a labores de ampliación de la ruta 32.

Los cruzrojistas atendieron a cuatro pacientes: dos fueron trasladados en condición urgente al Hospital Tony Facio, mientras que los otros dos fueron declarados sin signos vitales en el lugar.

De acuerdo con versiones de testigos, una motocicleta habría provocado una maniobra evasiva del conductor del furgón, quien intentó evitar una colisión.

Sin embargo, esa reacción hizo que el pesado vehículo perdiera el control y volcara, lo que provocó que el compartimiento de carga cayera sobre dos hombres que estaban trabajando en la zona como parte de una cuadrilla.

Los fallecidos se encontraban laborando en la fabricación de cunetas de cemento cuando ocurrió el accidente.

Según indicaron testigos, al momento de la tragedia, el camionero intentaba hacer una maniobra de cambio de carril frente a un predio de contenedores.

La zona se mantiene parcialmente cerrada mientras continúan las labores de levantamiento de cuerpos y retiro del vehículo.

Las autoridades aún investigan las causas del siniestro y no han confirmado la identidad de las víctimas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), indicó mediante un comunicado que, según el reporte preliminar de la Policía de Tránsito, el accidente pudo haber sido provocado por exceso de velocidad, sin embargo, recalcaron que serán las autoridades judiciales las que determinen las causas.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido esta mañana. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas. Recordarle a la población que esta es un área en construcción, por lo que hacemos un llamado a manejar con prudencia y respetar la señalización correspondiente”, añade el pronunciamiento.

En el tramo de la vía donde se produjo el accidente, se ejecutan trabajos como parte de la ampliación de la ruta 32 entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.