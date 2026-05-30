Ruta 27 no abrirá este viernes: Esta es la nueva fecha y las condiciones en que operará la vía

La empresa conformó un relleno en uno de los extremos de la vía que servirá como paso provisional.

Aunque se tenía previsto que el paso por la ruta 27 en Coyolar de Orotina, quedara habilitado este viernes al final del día, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), determinó que la vía seguirá cerrada en ese punto hasta este sábado a las 6 a.m.

La decisión se tomó debido a los fuertes aguaceros que se intensifican en esa zona en horas de la noche, de ahí que, incluso una vez que se habilite el paso provisional, la vía solo se mantendrá abierta de 6 a.m. a 6 p.m.

Para habilitar el tránsito en el tramo donde se produjo el hundimiento que cortó el paso, la empresa Globalvía, concesionaria a cargo de la ruta, conformó un relleno en uno de los extremos de la carretera, donde se dispondrá de un carril provisional cuyo paso será alternado entre ambos sentidos, con control de la Policía de Tránsito.

Además de la restricción horaria, el MOPT informó que el paso por ese sector solo estará habilitado para vehículos livianos. Los camiones pesados deben seguir viajando por la ruta 1 (Interamericana norte), pasando por el cerro Cambronero.

El cierre de la carretera en el km 56 se dio la tarde del miércoles debido a las fuertes lluvias, que según la concesionaria, provocaron el taponamiento de una alcantarilla que a su vez derivó en el hundimiento de la calzada.

La previsión de la empresa es que para el martes quede habilitado un puente modular, que se armará en el otro extremo de la vía, para así disponer de dos carriles.

El paso se mantendrá abierto durante el día y solo para vehículos livianos. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La solución definitiva que implica la sustitución de la alcantarilla, relleno y conformación de la superficie de ruedo, estaría lista en un plazo aproximado de dos semanas.

El jueves, el jerarca del MOPT, Efraím Zeledón informó que habían iniciado un trámite para valorar si procede la aplicación de multas por el cierre de la carretera. La empresa se expone a una sanción de $50.000 por cada día de cierre.

La empresa por su parte alega que el incidente se dio por un hecho fortuito agravado por las fuertes lluvias.