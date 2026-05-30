El País

Ruta 27 no abrirá este viernes: Esta es la nueva fecha y las condiciones en que operará la vía

Empresa conformó relleno que servirá de paso provisional, pero solo estará habilitado durante el día

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Por Patricia Recio
Hundimiento Ruta 27 Coyolar
La empresa conformó un relleno en uno de los extremos de la vía que servirá como paso provisional. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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