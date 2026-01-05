Restricción vehicular se reanuda este lunes 5 de enero: ¿cuánto es la multa?

La restricción vehicular por placa se interrumpió entre el 22 de diciembre y el viernes 2 de enero. Fotografía:

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que este lunes 5 de enero se reanuda la restricción vehicular por número de placa, luego de la suspensión aplicada desde el 22 de diciembre con motivo de las festividades de fin y principio de año.

La medida rige de lunes a viernes, entre las 6 a. m. y las 7 p. m., y se aplica en toda la zona central de San José, delimitada por la ruta de circunvalación, según el esquema oficial divulgado por el MOPT.

Para este lunes, no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2. El esquema semanal se mantiene de la siguiente forma:

Lunes: placas 1 y 2

placas 1 y 2 Martes: placas 3 y 4

placas 3 y 4 Miércoles: placas 5 y 6

placas 5 y 6 Jueves: placas 7 y 8

placas 7 y 8 Viernes: placas 9 y 0

El MOPT recordó que la infracción por incumplir la restricción vehicular en 2026 tiene un costo aproximado de ¢26.000, además de la acumulación de puntos en la licencia.

Están exentos de la medida los vehículos eléctricos, así como el transporte público —incluidos taxis y autobuses— y los vehículos de emergencia. También se contemplan excepciones para casos especiales, como el transporte de personas con discapacidad, siempre que se cumpla con la normativa vigente.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que verifiquen el número de placa y planifiquen sus desplazamientos, con el fin de evitar sanciones.