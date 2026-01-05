El País

Restricción vehicular se reanuda este lunes 5 de enero: ¿cuánto es la multa?

Este lunes se reanuda la restricción vehicular en San José tras la pausa de fin de año

Por Juan Fernando Lara Salas
No habrá restricción vehicular por placa entre el lunes 23 de diciembre y el viernes 3 de enero. Se vuelve a aplicar hasta el lunes 6 de enero, de acuerdo a lo que confirma el Mopt.
La restricción vehicular por placa se interrumpió entre el 22 de diciembre y el viernes 2 de enero. Fotografía: (Cortesía)







Restricción vehicularMOPTRestricción por placasCuánto es la multa por restricción vehicular
