Rectores exigen investigación por amenazas de ataques en universidades: ‘No cederemos ante actos que pretenden sembrar terror’

En setiembre, la UCR evacuó sus instalaciones tras recibir una amenaza de ataque armado vía correo electrónico.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) manifestó su profundo rechazo y preocupación ante las recientes amenazas de ataque armado dirigidas a la Universidad de Costa Rica (UCR) y al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Según el organismo, estos actos representan un serio atentado contra la seguridad de las comunidades universitarias y los principios de la educación superior pública en Costa Rica.

“Las universidades estatales han sido históricamente espacios de pensamiento crítico, libertad académica, innovación y servicio al bienestar nacional. Cualquier intento de coacción, violencia o presión dirigida hacia estas instituciones afecta no solo a sus estudiantes, docentes y personal administrativo, sino también a la sociedad costarricense en su conjunto”, dice el comunicado.

El TEC evacuó todas sus sedes, el 14 de noviembre, apenas un mes después (16 de octubre) de que la Universidad de Costa Rica (UCR) realizara un desalojo similar en todos sus campus y recintos, tras recibir por correo electrónico masivo una amenaza de ataque armado.

El Tecnológico recibió posteriormente una segunda amenaza. Lo mismo ocurrió en la UCR, el 16 de noviembre.

En setiembre del 2024, la UCR debió evacuar varios edificios en la sede central Rodrigo Facio por una amenaza de bomba.

Conare pide al OIJ actuar

Conare hizo un llamado urgente a las autoridades de seguridad y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se realicen las investigaciones pertinentes con prontitud y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Además, el Consejo informó de que trabaja en optimizar y articular los protocolos de seguridad en todas las instituciones del Sistema Universitario Estatal.

“Resulta indispensable fortalecer la coordinación entre las universidades, las entidades de seguridad y demás autoridades competentes, con el fin de garantizar una atención oportuna y responsable ante cualquier hecho que pueda generar riesgo para la comunidad”, afirmó CONARE.

El Conare reafirmó su compromiso con la democracia, la paz social, la justicia y la construcción de conocimiento al servicio del país, “no cederemos ante actos que pretendan sembrar temor o desestabilizar la labor universitaria pública”, concluyó.