‘Ustedes manipularon un medio de comunicación para que me despidiera’, reclama Vanessa Castro a diputada de gobierno

La diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), rechazó las acusaciones que le lanzó la legisladora de gobierno, Ada Acuña, este lunes, sobre un supuesto conflicto de intereses al formar parte de la Comisión investigadora de la pauta publicitaria del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

“¿Cuál conflicto de intereses, doña Ada, dígamelo en la cara? ¡Vuélvame a ver a los ojos y me dice cuál conflicto! Ustedes fueron los que manipularon un medio de comunicación para que me despidiera.

“Entonces, ¿quién es el que tiene la relación, ustedes o yo; quién está manipulando el medio, ustedes o yo? Dígame cuál conflicto de intereses tengo y defiéndamelo posteriormente en los tribunales. ¡Cáscara! Decir que tengo conflicto de intereses, cuando la relación de los medios de comunicación es con ellos”, dijo la socialcristiana.

Los reclamos se dieron en el plenario de la Asamblea Legislativa, este lunes, durante la discusión del informe de la comisión investigadora del Sinart, luego de que Ada Acuña acusó de incurrir en conflicto de intereses a Castro, a Johana Obando, del Liberal Progresista (PLP), y Danny Vargas, de Liberación Nacional (PLN).

LEA MÁS: Diputados aprueban informe sobre uso del Sinart para concentrar y politizar pauta estatal

Según la oficialista, el órgano investigador “se fraguó en un terreno de conflicto de intereses”, porque la presidenta de la comisión, Vanessa Castro, fungía como asesora de la televisora Repretel en comunicaciones.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves tomó acciones en mi contra con un cliente, revela Vanessa Castro

A inicios de marzo, Vanessa Castro reveló que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, tomó acciones para que ella perdiera un contrato de servicios profesionales que tenía desde hacía 18 años con una televisora. Luego, se confirmó que se trataba de Repretel.

El mandatario habría pedido al embajador de Costa Rica en México, el exdiputado del PUSC Pablo Heriberto Abarca, contactarlo con el dueño de Albavisión, grupo propietario de Repretel.

LEA MÁS: Embajador en México, Pablo Heriberto Abarca, contactó a Rodrigo Chaves con empresa para lograr cese de Vanessa Castro

Precisamente por eso, cuando Ada Acuña habló de conflicto de intereses, Vanessa Castro se molestó y enfatizó la investigación sobre la politización de la pauta estatal, concentrada en la agencia de publicidad del Sinart, demostró el interés del gobierno por manipular a los medios.

“No tienen idea, hablan de democratización, pero esta implica no manipular a los medios, no tomarlos como un brazo político. Eso es democratizar medios, respetarlos y no manipularlos para que echen a una persona, sino respetarlos y dejar libremente que vayan a las conferencias de prensa, no darles las preguntas para que se las hagan, sino dejarlos libremente”, agregó Vanessa Castro.

LEA MÁS: Gobierno confirma contacto con empresa multinacional que cesó a Vanessa Castro

Ada Acuña también señaló a Johana Obando, porque de entrada “dejó claro su interés de cerrar el Sinart”, y a Danny Vargas, porque, supuestamente, “expresó vender páginas de comunicación, es decir, tener un interés comercial”.

De la misma forma que Castro, Johana Obando encaró a Ada Acuña:. “Diputada, ¿por qué le sigue vendiendo humo al pueblo, por qué le sigue mintiendo de esa forma tan descarada? No pueden aceptar que esa agencia se usó como un mazo político y como un botín político”.

Adicionalmente, rechazó las acusaciones que hizo Acuña por sus ausencias, pues dijo que no tenía por qué justificarle a la oficialista los permisos que necesitó, salvo a la presidencia y a la secretaría de la comisión.

“En todo caso, qué decir de los múltiples berrinches que usted hizo en la comisión y que el diputado Ariel Robles se los señaló, porque la berrinchuda en esa comisión era usted”, indicó.

LEA MÁS: Fiscalía cita a Vanessa Castro por presunta injerencia presidencial en contrato con Repretel

Obando puntualizó que, desde las primeras audiencias, se hizo totalmente evidente que la agencia de publicidad del Sinart se utilizó por el Ejecutivo para malversar fondos y convertirlo como una forma de apalancar la imagen del presidente.

Diputada Ada Acuña, del PPSD. Foto: (Asamblea Legislativa)

Por su parte, Danny Vargas le pidió aclarar de dónde había sacado que él vendía páginas. “Se especuló si eran páginas de OnlyFans o qué sé yo, porque no entiendo eso de que yo vendo páginas. No ha sido una de las actividades privadas que yo he realizado en mi vida. De ser así, yo aceptaría una disculpa; si usted se equivoca, le acepto. De no ser así, yo acá mismo renuncio a mi inmunidad para que usted me denuncie por tráfico de influencias o conflicto de intereses, pero usted renuncie, porque no se vale calumniar”, reclamó el liberacionista.