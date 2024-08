Rodrigo Chaves y Gerald Campos se contradicen sobre quién decidió despedir a exviceministro de Justicia

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, brindaron en el lapso de un mes, versiones contradictorias sobre cuál de ellos tomó la decisión de despedir al entonces viceministro de Justicia, Exleine Sánchez, y los argumentos que sustentaron la orden.

Chaves afirmó, el pasado 12 de julio, que la destitución se dio porque el ministro Campos le informó sobre una “serie de comportamientos (por parte de Sánchez) que no le parecieron adecuados”.

El viceministro fue removido del cargo luego de reiterar su vehemente oposición al plan del gobierno de construir cárceles de carpas.

“Yo le pido cuentas al ministro y él tiene que conformar su equipo. Nosotros no le empujamos viceministros, ni acomodamos a nadie así, ‘tome, hay que ponerle a alguien, hay que darle un puesto a alguien’. Si no que, yo, al director técnico de cada equipo le digo: ‘Usted es responsable, maneje su alineación’”, agregó.

No obstante, el martes 13 de agosto, el jerarca de Justicia aseguró ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de la Asamblea Legislativa, que la destitución de Sánchez fue una determinación tomada completamente por el mandatario, sin intervención de su parte.

Así lo manifestó el ministro ante interrogantes planteadas por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP).

-Gilberto Campos: ¿Por qué separan al viceministro de Justicia?

-Gerald Campos: Eso fue una decisión del señor presidente, con insumos que a él le llegaron y él como jerarca tomó la decisión.

-Gilberto Campos: ¿Usted incidió en eso?

-Gerald Campos: No señor, fue una decisión propia del señor presidente.

La Nación envió una solicitud de aclaración a Casa Presidencial sobre las manifestaciones de Rodrigo Chaves y si respalda las declaraciones del ministro Campos, sin que al cierre de esta publicación se obtuviera respuesta.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Justicia, Gerald Campos, se achacaron uno al otro la decisión de destituir al viceministro de Justicia, Exleine Sánchez. Foto: Archivo LN (Presidencia)

Campos afirmó que despido fue por acoso laboral, pero versión cambió

El ministro de Justicia indicó al legislador del PLP que el despido se fundamentó en denuncias de carácter administrativo que se están tramitando en Zapote. “Llegaron directamente a Presidencia, él (Chaves) las valoró y está en investigación, habría que preguntarle al órgano porque yo ahí sí no tengo conocimiento de la causa y el expediente”, añadió.

Los argumentos dados por el jerarca de la cartera de Justicia también contradicen lo que él mismo manifestó en un video difundido el 12 de julio por la Casa Presidencial. En la grabación, Campos menciona que la salida de su ahora exviceministro se dio “por una serie de comportamientos que están bajo investigación; por ejemplo, presunto acoso laboral”.

Ante la insistencia del diputado Campos, el ministro negó que Rodrigo Chaves le pidiera información antes de proceder con la decisión. “No, el señor presidente valoró los hechos y me dijo: ‘Hay que separarlo’. Esa fue la decisión y yo simplemente comuniqué”, relató.

A raíz de nuevas consultas planteadas por la diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), Campos indicó, luego de reiterar una y otra vez que desconocía los temas investigados, que “la denuncia la recibió la ministra de la Condición de la Mujer (Cindy Quesada) y tengo entendido, la trasladó a la Presidencia”.

Tanto Chaves como Campos han negado que la remoción de Exleine Sánchez esté vinculada con la oposición que este externó durante meses a la propuesta de albergar privados de libertad en carpas, al punto que calificó el plan como “una ocurrencia”.

Presidente desconocía información sobre cárceles en carpa

La presentación del Ministerio de Justicia en la audiencia del pasado martes en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico también reveló que, al momento de despedir al entonces viceministro, Chaves desconocía la información recabada por esa cartera sobre las cárceles en carpa y el informe técnico que se elaboró sobre esta materia.

“La opinión de un exfuncionario, en este caso de don Exleine que fue destituido ayer (11 de julio), a mí no me va a hacer cambiar los criterios técnicos que he visto, a menos que él presente un caso técnico, pero ¿por qué ahora, el día que lo echaron?”, declaró Chaves el 12 de julio durante un acto público convocado a las 10 a. m., en San Miguel de Desamparados, en San José.

Sin embargo, la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo, explicó que fue precisamente ese 12 de julio, sin precisar la hora, cuando se le expusieron al mandatario “los alcances generales” del estudio técnico elaborado el 8 de julio por el Departamento de Arquitectura del Ministerio de Justicia, titulado “Informe sobre edificaciones livianas y mampostería como medida inmediata para albergar personas privadas de libertad”.

La presentación se hizo en la reunión del Consejo de Seguridad, que según Castro se reúne una vez al mes, por convocatoria del presidente Chaves. Ese mismo día, también se dieron a conocer los resultados de un viaje del ministro Campos a España, del 29 de junio al 7 de julio, que incluyó una visita a las instalaciones de la empresa española ARPA, para conocer su oferta de carpas.

Durante esa reunión, se tomó un acuerdo para “apoyar la construcción de estructuras livianas (que incluye la carpas) para mitigar el efecto de sobrepoblación”, precisó Castro.

El acuerdo es posterior a la firma del presidente Chaves y del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, del quinto presupuesto extraordinario que el gobierno presentó al Congreso, que entre los movimientos propuestos, incluía una asignación de ¢2.684 millones para financiar la construcción de estructuras livianas.

Dicha pretensión fue rechazada por los diputados de la Comisión de Hacendarios, quienes fustigaron al Poder Ejecutivo por no presentar los estudios técnicos que respaldaran el plan. En su lugar, condicionaron el uso de los recursos a construcciones de concreto.

Cuando se tomó el acuerdo, tampoco se había elaborado el estudio técnico comparativo de las distintas alternativas de construcciones. Este documento se emitió el pasado 7 de agosto y su contenido general fue conocido hasta el martes por el foro de Seguridad y Narcotráfico. En él, se evidenciaron las diferencias entre las carpas, las edificaciones de concreto y otro modelo de construcción liviana conocido como módulos plegables.

El estudio se hizo a partir de las ofertas de solo tres empresas proveedoras, dos de carpas (ARPA e Industrial Fire and Rescue) y una de módulos plegables (Tiquicia Motors Home).

Este diario solicitó a la Casa Presidencial, desde el pasado 8 de agosto, los estudios técnicos a los que Chaves hizo alusión el 12 de julio, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta. El despacho del mandatario ni el ministro Campos tampoco entregaron los documentos al diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), quien hizo un requerimiento de manera formal y directa al gobernante, por medio de un oficio.

