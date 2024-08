‘Rodrigo Chaves inventó existencia de criterios técnicos sobre cárceles de carpas’, concluye Jonathan Acuña

Rodrigo Chaves no dará macha atrás a cárceles de carpas

Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio (FA), declaró que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, inventó la existencia de criterios técnicos para defender el plan de construir cárceles de carpas y achacó al mandatario haber mentido en un acto público, cuando dijo que vio tales criterios.

El legislador solicitó al gobernante enviarle la información técnica a la que hizo referencia en ese acto, pero esta no le fue entregada porque no existe, según le confirmó por vía oficial el Ministerio de Justicia y Paz.

“Resulta absolutamente contraproducente, para las discusiones serias que merece el país, que el presidente de la República se invente la existencia de criterios técnicos para defender una idea que hasta el día de hoy carece de cualquier sustento técnico que venga a avalarla”, expresó Acuña después de recibir la respuesta del Ejecutivo.

El 12 de julio, Chaves afirmó que vio los criterios técnicos, cuando un periodista le consultó su opinión sobre los cuestionamientos externados por el exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez, al plan de las cárceles de carpas. El exfuncionario plasmó su vehemente oposición al proyecto en una nota enviada al ministro de Justicia, Gerald Campos, y dada a conocer por La Nación un día después de que el gobierno anunciara su destitución, el 11 de julio.

“La opinión de un exfuncionario, en este caso de don Exleine, que fue destituido ayer, a mí no me va a hacer cambiar los criterios técnicos que he visto, a menos que él presente un caso técnico (..)”, expresó el gobernante, en aquel momento.

¿Qué pidió el diputado y qué contestó el presidente?

El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, fustigó al presidente Rodrigo Chaves, por afirmar que vio los criterios técnicos de las cárceles de carpas y no entregar copias de estos documentos. Foto: Archivo La Nación

Por escrito, el 23 de julio, el diputado Acuña pidió al gobernante copias de los criterios técnicos y del plan que sustentan el proyecto de cárceles de carpas, “que usted ha tenido en sus manos, ha visto y leído”. Igualmente, solicitó adjuntar cualquier otro documento de referencia, como análisis técnicos, estudios de factibilidad, presupuestos o cotizaciones de eventuales costos.

En lugar de enviar la documentación, el jefe de despacho del mandatario, Gabriel Aguilar, trasladó la solicitud al ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, pero este jerarca tampoco remitió los documentos al parlamentario.

En una nota dirigida al diputado, el miércoles 7 de agosto, el ministro Campos argumentó que el proyecto se encuentra en una etapa de “estudio, análisis y búsqueda de opciones, con el fin de tomar la mejor decisión que convenga a los intereses de nuestro sistema penitenciario, el país y bajo el respeto de los derechos humanos”.

Mencionó que el plan se encuentra en una “fase previa”, en la que se están considerando aspectos asociados a los estudios de mercado, factibilidad del proyecto y análisis de diferentes opciones de construcciones livianas. Bajo ese argumento, no le remitieron los criterios técnicos.

Al respecto, Jonathan Acuña concluyó: “Lo que me termina resultando claro, es que, una vez más, el señor presidente de la República mintió al dar declaraciones indicando que había visto criterios técnicos que respaldaban esa idea, idea que ha sido criticada directamente por un exviceministro nombrado por el propio presidente de la República”.

Ante los diputados, Gerald Campos admitió que la idea de las carpas se la planteó Arturo Salazar Valverde, gerente de la proveedora de contratos del Estado, Datasys, quien le fue referido por un “colega” de gobierno.

Este medio remitió consultas a la Casa Presidencial sobre los criterios técnicos a los que hizo alusión el presidente Chaves, a mediados de julio, y respecto a las declaraciones de Acuña, sin que se obtuviera respuesta.

La falta de criterios técnicos fue justamente una de las razones por las que siete diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, rechazaron, el miércoles, incorporar ¢2.684 millones al Presupuesto Nacional 2024, para financiar la instalación de carpas en las cárceles del país.

El martes pasado, el ministro de Justicia declaró, ante la Comisión de Hacendarios, que hay dos tipos de criterios técnicos, uno relacionado con la incidencia criminal y el hacinamiento carcelario, que sustenta la necesidad de implementar la construcción de estructuras livianas; y otro, que está en preparación, para determinar cuál tipo de construcción liviana se ajusta mejor a la realidad del país.

Las carpas forman parte de las estructuras que el Ministerio de Justicia y Paz analiza, en el marco de este plan.