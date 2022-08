Presidente evita decir si renunciará a inmunidad por investigación de presunta estructura paralela

Presidente evita decir si estaría dispuesto a renunciar a inmunidad Rodrigo Chaves fue consultado este lunes, durante su gira a Limón, sobre la investigación penal por presunta estructura paralela en su campaña electoral.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, evitó responder este lunes si renunciaría a su inmunidad para afrontar la investigación penal que lleva a cabo el Ministerio Público por el uso de una presunta estructura paralela en el financiamiento de su campaña electoral, con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Además, al ser consultado por la prensa durante su gira a Limón, el mandatario aseguró que no perderá el tiempo refiriéndose al audio que le envió el vicepresidente, Stephan Brunner, antes de la segunda ronda electoral.

En esa comunicación, se revela que Brunner, entonces tesorero del PPSD, tenía pleno conocimiento de que la campaña se había beneficiado de un fideicomiso en el que personas jurídicas “metieron plata” y que, por tanto, había dineros y activos “contaminados”.

“Yo dije, salí adelante cuando alguien se robó, espiando, hackeando los teléfonos del vicepresidente o el mío, o ambos, que yo iba a explicar el tema. Fíjese en el video que está en el sitio de la Casa Presidencial”, respondió el mandatario ante la consulta de si renunciaría a su inmunidad.

Chaves agregó: “No voy a perder mi tiempo ni el tiempo de Costa Rica dando más información. Ahí está todo lo que estoy dispuesto a decir por el momento, además de que tengo la conciencia absolutamente tranquila”.

En un informe que al Ministerio Público, dado a conocer la semana anterior, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó que “existen indicios suficientes para presumir” que se utilizó un “esquema oscuro de financiamiento” en la campaña del hoy presidente de cara a las elecciones de febrero y abril pasado.

En el documento de 150 páginas, con fecha del 8 de junio del 2022, el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE señala que la campaña de Chaves se habría favorecido de dos estructuras paralelas, es decir, de recursos que no pasaban por los controles partidarios ni por el sistema de transparencia público que la ley exige.

El mandatario también declinó referirse a dicho informe el miércoles anterior, al ser consultado en conferencia de prensa. Chaves aseguró que aún no ha sido notificado y, a su vez, criticó que el documento fuera publicado por la prensa, al alegar que hubo una filtración “ilegal”.

“Yo no puedo responder a algo que no se me ha notificado y que fue filtrado de manera ilegal en violación al código correspondiente. Tengo la conciencia absolutamente tranquila, duermo en paz, pero no voy a responder a algo que no tiene ni forma ni legitimidad porque fue filtrado ilegalmente”, argumentó Chaves.

En tanto, el viernes, el mandatario compartió un video de cuatro minutos, en compañía de Brunner, refiriéndose al audio que el vicepresidente le envió en marzo, antes de la segunda ronda.

En ese video, Rodrigo Chaves confirmó la veracidad del audio. Dijo que en las últimas horas había sido robado “de manera ilegal” y de forma “muy sospechosa”. Sin embargo, insistió en que nada de lo que dice ahí “es ilegal o censurable”.

Además, pidió al TSE y al Ministerio Público no solo investigar la campaña del PPSD, sino las del resto de partidos: “Que se investigue todo lo relacionado con el financiamiento de las campañas políticas, ojalá de todos los partidos. Yo estoy y seguiré estando en la mejor disposición de colaborar en absolutamente todo lo que sea necesario, porque tengo la conciencia tan tranquila, que duermo muy bien todas las noches”.

