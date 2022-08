Audio revela que Stephen Brunner sabía de activos y fondos ‘contaminados’ en campaña de Chaves

Stephan Brunner, primer vicepresidente de la República, fue el tesorero de campaña del PPSD. Foto: (Albert Marín)

Un audio que el vicepresidente Stephan Brunner le envió al hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves, antes de la segunda ronda electoral, revela que el entonces tesorero del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) tenía pleno conocimiento de que la campaña se había beneficiado de un fideicomiso en el que personas jurídicas “metieron plata” y que, por tanto, había dinero y activos “contaminados”.

Brunner, incluso, afirmó que le recomendaron no registrar los activos a nombre del partido, ni levantar una lista, porque los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no sabían que existían “ni tienen por qué enterarse”.

La campaña de Chaves se financió mediante el polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual captó donaciones que no fueron reportadas al TSE y que permanecieron ocultas antes de la primera ronda del 6 de febrero. Esta estructura no ingresó el dinero a las cuentas partidarias y, más bien, hizo gastos electorales como el pago de la principal sede de campaña, publicidad, planilla y viáticos, a contrapelo de la transparencia exigida por el Código Electoral.

En el audio de 21 minutos, Brunner le comunicó a Chaves una serie de hechos relacionados con el financiamiento de la campaña, pues para entonces, el hoy vicepresidente se desempeñaba como tesorero del PPSD.

El mensaje fue enviado justo antes de que el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE llegara a la sede central de la campaña del PPSD, en barrio La California, en San José, para hacer una verificación contable el martes 22 de marzo.

Brunner le dijo al hoy gobernante que una persona, de nombre Róger, le recomendó “no hacer listas, no hacer traslados, no hacer nada” con los activos adquiridos por el fideicomiso, porque “el Tribunal no sabe nada de eso”.

“Él dice que no hay necesidad de hacer ningún traslado ni ningún acuerdo de donación y que, en todo caso, si procede hacer eso, me recomendó a mí no recibirlo, porque yo ahora ya sé que existió un fideicomiso, sé que esos bienes los adquirió el fideicomiso y, como en el fideicomiso hubo personas jurídicas que metieron plata, no solo físicas, él dice que ya esos dineros vienen contaminados.

“Ya esos activos vienen contaminados en el sentido de que hay donaciones de personas jurídicas y el trasladarlo a una persona física es meramente recibir una donación de persona jurídica, mediante interpósita persona.

“Y que ya yo no puedo alegar que no sé nada de eso porque ya ha salido mucho en los periódicos, ya el tema ha sido tema de discusión pública, entonces me recomendó no recibirlos”, dijo el actual vicepresidente.

Y añadió: “La recomendación es hacer absolutamente nada. Ellos no saben que existen esos activos ni tienen por qué enterarse”.

El Código Electoral prohíbe que personas jurídicas y extranjeras hagan donaciones o aportes, en dinero o en especie, a los partidos políticos.

‘No hay por qué ponerse histérico’ Copiado!

Sobre la visita de los personeros del TSE, Bruner dijo que no había “por qué ponerse histérico”.

“La visita del martes es meramente para verificar el departamento de Contabilidad, sobre dónde tiene las facturas, dónde lleva los contratos, en medios electrónicos, en medios físicos. Va a durar entre tres y cuatro horas, el martes en la mañana, de 9 a. m. a 1 p. m. Eso es todo”, dijo el hoy vicepresidente.

En efecto, funcionarios del órgano electoral realizaron una visita, el martes 22 de marzo, a la sede del PPSD en barrio La California, para hacer la verificación contable y acceder a documentos de respaldo.

La operación del fideicomiso Costa Rica Próspera está bajo investigación del TSE y del Ministerio Público. Un informe enviado por el órgano electoral a la Fiscalía concluyó que esta estructura se habría sido usado como un “oscuro” esquema paralelo de financiamiento, en contraposición a las normas electorales.

Esta figura la administró la empresa ATA Trust Company, la cual estaba vinculada en ese momento al hoy canciller de la República, Arnoldo André.

Costa Rica Próspera captó recursos provenientes de cuentas de al menos ocho personas físicas, una de ellas extranjera, y de tres personas jurídicas, por un total de $165.250 y ¢2,8 millones.

El 18 de marzo, el Banco Nacional entregó al TSE las cuentas del fideicomiso por orden de los magistrados, pues en campaña Chaves se había negado a relevarlas bajo el argumento de que la operación era privada.

Esta estructura compró activos como pantallas, computadoras, un escritorio para el candidato, menaje para una sala de juntas, juego de sala y electrodomésticos.

Fideicomiso pagó gastos electorales después de postulación de Rodrigo Chaves

Chaves confirma audio y alega que fue robado Copiado!

Este viernes, en un video de cuatro minutos divulgado por Casa Presidencial, el presidente Chaves, en compañía de Brunner, confirmó la veracidad del audio. Dijo que en las últimas horas había sido robado “de manera ilegal” y de forma “muy sospechosa”. Sin embargo, insistió en que nada de lo que dice ahí “es ilegal o censurable”.

Pidió al TSE y al Ministerio Público no solo investigar la campaña del PPSD, sino la del resto de partidos: “Que se investigue todo lo relacionado con el financiamiento de las campañas políticas, ojalá de todos los partidos. Yo estoy y seguiré estando en la mejor disposición de colaborar en absolutamente todo lo que sea necesario, porque tengo la conciencia tan tranquila, que duermo muy bien todas las noches”.

Giros de dinero desde la tesorería Copiado!

En el mismo audio, Brunner le reportó al entonces candidato presidencial que donaciones de dinero de Bernal Jiménez fueron registradas como compras de bonos de deuda política, “para que él no apareciera en la lista de donantes con demasiada plata”.

Jiménez afirmó a La Nación que, desde un principio, él solicitó que el dinero fuera reportado como donación y nunca quiso que el dinero se hiciera pasar como inversión, pero hubo un error que fue “responsabilidad entera de don Stephan y que don Stephan los arregló porque lo habían hecho mal”.

Contribuyente de campaña de Chaves exige a vicepresidente Stephan Brunner aclarar audio difundido en Internet

Un tercer tema que Brunner comentó en el audio fueron los giros de dinero que hacía desde la tesorería del PPSD para sufragar gastos proselitistas. Argumentó que esos desembolsos se hacían con base en los pedidos de Federico Cruz, del equipo de comunicación y a quien se refirió como Choreco; Joselyn Chacón, quien entonces era la jefa de campaña y ahora es ministra de Salud; el empresario Calixto Chaves, director de campaña; y el partido como un todo, encabezado por Luz Mary Alpízar, la presidencia partidaria y actual diputada verdiazul.

Comentó que sentía presión por el gasto de parte de esos cuatro actores.

“Ahí está el problema con que la gente cree que, como consiguió personas que invirtieran en bonos, ellos tenían derecho a gastar toda esa plata como si fuera de ellos y eso evidentemente no es así. Yo traté de parar en esta última gira a Jorge Rojas, y lo que él hizo fue, además de mandarme para la mierda, fue hablar con don Calixto (Chaves) y, acto seguido, don Calixto (Chaves) me llama a mí y me dice que por favor gire toda la plata para Jorge Rojas.

“Ahí es donde está el problema. Quiero que entienda que, por esa razón, yo no estoy en control de los gastos, sino que a final de cuentas, es Calixto (Chaves). Lo que controlo un poco es el partido y a Joselyn (Chacón). De hecho, a Luz Mary (Alpízar), esta semana, le cancelé unos foros de algún tema de la mujer, que vale como ¢3 millones, la paré y le dije que no había plata, y ella lo canceló”, dijo Brunner.