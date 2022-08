Presidente Chaves rechaza referirse a informe del TSE porque no ha sido notificado

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, declinó este miércoles referirse al informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que señaló indicios de que existió un “oscuro” esquema de financiamiento en su campaña electoral.

A su vez, criticó que el informe haya sido publicado por la prensa, al alegar que hubo una filtración “ilegal”.

“Yo no puedo responder a algo que no se me ha notificado y que fue filtrado de manera ilegal en violación al código correspondiente. Tengo la conciencia absolutamente tranquila, duermo en paz, pero no voy a responder a algo que no tiene ni forma ni legitimidad porque fue filtrado ilegalmente”, argumentó Chaves.

En un informe enviado al Ministerio Público, el TSE señaló que la campaña se habría favorecido de dos estructuras paralelas, es decir, de recursos que no pasaban por los controles del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) ni por el sistema de transparencia público que la ley exige.

En una estructura, el dinero se habría movido mediante un fideicomiso denominado Costa Rica Próspera, fundado por Chaves y por el empresario Jack Loeb, bajo la administración la empresa ATA Trust Company, vinculada al hoy canciller de la República, Arnoldo André.

De esa manera, se habrían pagado gastos como productos publicitarios, planilla, viáticos y sede de campaña, pese a que el Código Electoral prohíbe y castiga la recepción de recursos con fines electorales sin que estos pasen por las cuentas partidarias.

En tanto, el segundo esquema tiene relación con el pago de facturas por miles de dólares desde las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, una asistente de administrativa de 24 años, quien es hija del diputado electo por San José, Waldo Agüero, y quien coordinó la agenda de Chaves durante parte del 2021.

Como parte del informe, tres agencias de comunicación confirman haber recibido pagos, por servicios para la campaña, de parte del banquero Jack Loeb o del fideicomiso, sin que el dinero proviniera de las cuentas del Partido Progreso Social.

Tres agencias confirman pagos de banquero Jack Loeb para campaña de Chaves, al margen de cuentas partidarias

Este medio también consultó su opinión a la presidenta del PPSD, la diputada Luz Mary Alpízar, en vista de que ella alegó, al trascender el informe del TSE, que todo se trataba de un intento por desacreditar a su partido.

Al cuestionársele si consideraba que el Tribunal, emisor del documento, tenía que ver con esa campaña a la que ella hace referencia, respondió: “Jamás”.

“No puedo referirme al mismo, ni a ningún tema de ese expediente, por recomendación de mis abogados”, dijo.