Estamos hablando de un FMI que ha evolucionado muchísimo desde los años 80, donde tendía a imponer recetas de política económica, a un FMI que entendió, a partir de mucho rechazo a las políticas del Fondo en los años 80 y 90 en los países emergentes, en particular en América Latina, pero también en Asia, después de la crisis financiera asiática, a finales de los 90, el Fondo entendió que para que las políticas económicas fueran viables y sostenibles desde el punto de vista político, que no se reversaran al cabo de un corto tiempo, esas políticas tenían que ser, fundamentalmente, planteadas por el país. Que el país se las apropiara y se sintiera dueño de ellas. Y no que vinieran impuestas desde afuera.