Se me hizo necesario hacer una aclaración por la bajeza que esta persona anónima le está dando a esto. Yo creo que un tema país tan importante como la reforma fiscal no se puede prestar para este tipo de situaciones. Es parte de la política vieja en la cual yo no me he sumado y no tiene nada absolutamente que ver en este juego que está intensificando el Gobierno y que nosotros nos hemos comprometido desde un principio con la reforma fiscal.