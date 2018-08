“Si no solucionamos el problema del déficit fiscal, de la deuda pública, los intereses van a incrementarse, en cuyo caso, aquello que pagamos por el préstamo de la casa, del carro, por el préstamo personal, nos va a salir más caro. Si no solucionamos el problema fiscal, las empresas no van a tener acceso al crédito, se va a generar más desempleo, También va a aumentar la inflación y eso quiere decir que va a aumentar el costo de la vida y eso quiere decir que lo que adquirimos con nuestros salarios no nos va a alcanzar como ahora”, subrayó, inmediatamente antes de pedirles a todos “un poquito de sacrificio” para que la economía nacional vaya mejor.