Gabinete de Rodrigo Chaves acumula ocho salidas en el último mes

De izquierda a derecha, arriba, Exleine Sánchez, ex viceministro de Justicia; Ricardo Sossa, excomisionado de Inclusión Social; Heiner Méndez, exjerarca de Incopesca; y Adilia Caravaca, ex presidenta ejecutiva de Inamu. Abajo, Nayuribe Guadamuz, exministra de Cultura; Fabiola Romero, exdirectora de Dinadeco; Natalia Díaz, exministra de la Presidencia; y Freddy Morera, ex viceministro de la Presidencia.